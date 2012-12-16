به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود از امروز اقدام کنند.

در آزمون دکتری سال جاری برای اولین بار هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 5 واحد دانشگاهی خواهد بود و پذیرش دانشجو بر اساس نمره کل حاصل از آزمون کتبی با سهم 75% و مصاحبه علمی با سهم 25% و با توجه به اولویت واحد دانشگاهی انتخابی است.

داوطلبانی که در دوره با آزمون دکتری تخصصی شرکت می کنند موظف به پرداخت 95 هزار و 150 تومان هستند.

همچنین داوطلبان بدون آزمون هم می توانند در مدت زمان اعلام شده نسبت به خرید کارت اعتباری به مبلغ 14 هزار و 150 اقدام کنند و از امروز یکشنبه 26 آذرماه تا سه شنبه 5 دی ماه امکان ثبت نام دارند.

در دوره بدون آزمون نیز داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 5 واحد دانشگاهی خواهد بود.

داشتن حداقل معدل 17 برای رشته های غیر گروه انسانی، حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و حداقل معدل 18 برای رشته های گروه علوم انسانی به جز حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی برای داوطلبان بدون آزمون الزامی است.

علاوه بر این، حداقل نمره پایان نامه 50/18 و حداکثر 30 سال سن و فارغ التحصیل در یکی از سالهای 89، 90 و 91 از دیگر شرایط دوره بدون آزمون است که باید داوطلبان به آن توجه داشته باشند.