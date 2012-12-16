لاتزیو در خانه از سد اینتر گذشت/ تساوی اودینزه مقابل پالرمو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو در حضور بیش از 29 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو رم موفق شد با تک گل دقیقه 82 میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی خود با نتیجه یک بر صفر حریف قدرتمند خود اینتر را از پیش رو بردارد.

در دیگر دیدار شب گذشته هم اودینزه در خانه نتیجه ای بهتر از تساوی 1-1 مقابل پالرمو کسب نکرد. یوسپ لیچیچ در دقیقه 33 پالرمو را پیش انداخت اما آنتونیو دی ناتاله در دقیقه 89 بازی نتیجه را به تساوی کشاند.

رقابتهای این هفته امشب با برگزاری 8 دیدار به پایان می رسد که برنامه آن به شرح زیر است:

* فیورنتینا – سیه نا

* میلان – پسکارا

* کاتانیا – سمپدوریا

* کیه وو – رم

* جنوا – تورینو

* یوونتوس – آتالانتا

* پارما – کالیاری

* ناپولی – بولونیا



جدول رده بندی:

1- یوونتوس 38 امتیاز

2- اینتر 34 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- ناپولی 33 امتیاز

4- لاتزیو 33 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- پسکارا 14 امتیاز

19- جنوا 12 امتیاز

20- سیه نا 11 امتیاز