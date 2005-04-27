مسئله خاورميانه ؛ برگ برنده بازمانده روسيه براي معامله با غرب

آنچه كه دراين ديدار بيش ازهر چيز براي مقامات هر دو طرف مهم خواهد بود مسئله مهاجرت يهوديان و بروز حركتهاي ضد يهودي موسوم به آنتي سيميتزم در روسيه ، مسئله فروش تسليحات به سوريه ، فعاليتهاي هسته اي ايران و مذاكرات صلح خاورميانه است.

توضيح بيشتر اينكه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بسياري از يهوديان روسيه براي دستيابي به يك شرايط معيشتي مناسب با وعده هاي خيالي به اسراييل ، مهاجرت كردند كه بر اساس آمار منتشره روزنامه واشنگتن پست تعداد مهاجران روسي در سالهاي 1991- 1990 به 375 هزار نفر و از سال 1992 تا 2000 هر سال بطور متوسط 80-60 هزار رسيده بود كه اين روند با آغاز انتفاضه دوم در سپتامبر 2000 متوقف و جهتي معكوس به خود گرفته است.

نتايج يكي از نظر سنجيهاي اعلام شده نشان مي دهد كه 26 درصد يهوديان روس تبار دراسراييل در فكر بازگشت از اسراييل هستند درحالي كه اين نسبت پيش از انتفاضه دوم فقط 6 درصد بود . همچنين در همين رابطه رسانه ها اعلام كردند بيش از يك ميليون يهودي روس تبار پس از تحولات انتفاضه به منازل قبلي خود برگشتند.

برهمين اساس سران رژيم صهيونيستي با درك ابعاد منفي بازگشت يهوديان ، سعي دارند با بزرگ نمايي تفكرات ضد صهونيستي در روسيه از اين موضوع براي كاهش روند مهاجرت معكوس نهايت بهره برداري را بكنند و ازمقامات روسي بخواهند كه براي سامان دادن به وضعيت يهوديان مهاجر روس و برگشت دوباره آنها به اسراييل تلاش بعمل آورند امري كه شارون در سفر خود به روسيه در سال 1382 نيز خواستار آن شده بود.

علاوه برموضوع فوق مي توان به تحولات اخير لبنان و خروج نيروهاي سوري اشاره كرد كه اين رويداد موجب افزايش ضريب امنيتي اسراييل شده و مقامات اسراييل پا به پيش كشيدن فروش تسليحات روسيه به سوريه و با ادعاي احتمالي قرارگرفتن اين سلاحها دردست حزب الله از انعقاد هر گونه قرارداد نظامي از جانب روسيه جلوگيري كنند تا بدين وسيله حاشيه امنيتي بيشتري را براي خود فراهم سازند.

چندي پيش رسانه هاي روسيه از درخواست بشار اسد براي فروش موشكهاي استراتژيك اس اس 26 را خبر داده بودند .

منابع رژيم صهيونيستي ادعا كردند كه سوريه با اين موشكها قادر است تمامي نقاط اسراييل را مورد هدف قرار دهد.

اگر سران اسراييل در ممانعت از فروش تسليحات استراتژيك ، روسها را قانع كنند اثرات مثبت اين موفقيت بيش از تاثير تحريمهاي تسليحاتي فرانسه و آمريكا خواهد بود كه پيشتر اين دو كشور آنرا اعمال كرده بودند چرا كه با عدم فروش تسليحات از جانب روسيه عملا سوريه مهمترين حامي بين المللي خود را در زمينه خريد تسليحات استراتژيك از دست خواهد داد.

به موازات اين ، فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران و همكاريهاي منطبق با موازين آژانس بين المللي انرژي اتمي روسيه نيز، از بطن مذاكرات به دور نخواهد بود واسراييليها در پي رايزينهاي خود به منظور ايجاد تصويري خطرناك از ايران ، قطعا مطالباتي را از روسها خواهند داشت.

در مقابل مباحث فوق ، براي روسيه موضوع صلح خاورميانه داراي اهميت اساسي است چرا كه روسها با چشم پوشي بر بعضي واقعيتها بهتر مي توانند در ساير زمينه ها منافع ملي خود را تامين كنند و همانطور كه پوتين در مصاحبه با تلويزيون اسراييل به نقل از خبرگزاري آسوشتيدپرس بيان داشته ، منافع ملي اين كشور از اولويتهاي اساسي به شمار مي رود.

از همين رو هرگونه معامله در بحث روند خاورميانه دور از انتظار نيست چرا كه روسها با توجه به منافع قابل توجهي كه اسراييليها در حيات خلوت روسيه يعني آسياي ميانه و قفقاز به دست آورده اند و نظر به اينكه فضاي سياسي كشورهاي منطقه قفقاز و آسياي ميانه در ماههاي گذشته به نفع غرب چرخش پيدا كرده است، انتظار مي رود روسها از برگ برنده هاي بازمانده خود كه بي شك صلح خاورميانه يكي از آنها است ، نهايت استفاده را ببرند.