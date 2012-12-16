  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

پلیس روسیه رهبران مخالف را آزاد کرد

پلیس روسیه رهبران مخالف را آزاد کرد

پلیس روسیه که تعدادی از رهبران برجسته و از مخالفان در این کشور را دستگیر کرده بود بلافاصله پس از این دستگیری آزاد کرد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از بی بی سی، پلیس روسیه این رهبران مخالف را در جریان یک تظاهراتی که گروه علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری راه انداخته بودند، دستگیر کرد.

آلکسی ناوالنی از وبلاگ نویس های معروف و از فعالان مخالف پوتین در بین دستگیر شدگان است که بر روی صفحه توییتر خود از دستگیری اش در میدان لوبیانکا خبر داده است. ایلیا یاشین، کسنیا سوبچاک، و سرگئی اودالتسف نیز در بین افراد مخالف دستگیر شده هستند.

این تظاهرات که با دخالت پلیس به هم خورد، به مناسبت سالگرد برگزاری تظاهرات های مخالف پوتین در روسیه بر گزار شده بود که پس از دخالت پلیس جمعیت متفرق شدند. مقام های امنیتی دلیل برخورد با تظاهرات را ممنوعیت آن اعلام کرده اند.

گزارش ها حکایت از آن دارد که پلیس روسیه با کشاندن مخالفان به سمت ایستگاه مترو میدان محل تجمع آنها را پاکسازی کرده است.

ناوالنی در صفحه توییتر خود اعلام کرده که بلافاصله پس از دستگیری بدون اتهامی آزاد شده است.

پلیس در مجموع در دستگیری 40 نفر خبر داده است.

کد مطلب 1767133

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