کرمان در آرزوی ترمینال جدید/ وعده ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی به وضعیت ترمینال قدیم شهر کرمان به سادگی نا بسامانی و در برخی موارد ناهنجاریهای اجتماعی را می توان در آن مشاهده کرد.

ترمینالی قدیمی که سالها قبل در شهر کرمان ایجاد شده بود و پس از گذشت سالها هم اکنون بیشتر به یک خیابان برای عبور و مرور شباهت دارد تا ترمینال شهری یک میلیون نفری.

این مرکز حمل و نقل مسافران جدای از اینکه به هیچ وجه در شان مردم و مسافران نیست از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی نیز برای اهالی اطراف پایانه مسافربری شده است و در نهایت اندیشه ضرورت جابجایی و تجهیز پایانه جدید در ذهن مسئولان کرمان ایجاد شد و در سال 86 با مذاکره با یک سرمایه گذار مقدمات احداث پایانه جدید در کرمان پایه ریزی شد.

ابهام در مکان یابی ترمینال جدید

هر چند در مکان یابی این ترمینال بحثهایی وجود دارد و قرار گرفتن آن در مجاورت بافت حاشیه ای شهر کرمان موجب دلنگرانیهایی شده است اما به نظر می رسد مسئولان این پروژه بیشتر نزدیکی فرودگاه، راه آهن و پایانه مسافربری را مد نظر داشته اند.

از ابتدا گفته می شد که این پایانه یکی از مدرن ترین مراکز حمل و نقل مسافر در کشور محسوب می شود و امکانات مطلوب را برای مسافران و رانندگان وسایل نقلیه فراهم کرده است اما هنوز مردم چم انتظار افتتاح آن هستند.

مدیرعامل شرکت آدینه‌ کریمان که مجری پروژه‏‌ ترمینال جدید کرمان است در خصوص این ترمینال می گوید: بخش قابل توجهی از پروژه ترمینال عملیاتی شده است و باقیمانده عملیات ساخت به اجرای تعهدات دیگر دستگاههای بستگی دارد که امیدواریم این همکاری انجام شود.

محمدعلی آدینه‌‏زاده گفت: هزینه ساخت این مرکز مسافربری از سوی بخش خصوصی تامین شده است و یکی از مجهزترین مراکز در نوع خود در کشور می باشد.

وی تصریح کرد: این ترمینال دارای دهانه ای 40 متری است و بزرگترین سقف سازه ای دارای عایق صوتی و حرارتی در شرق کشور را داراست.

وی خواستار همکاری دستگاههای مختلف در راستای بهره برداری سریع از این مرکز شد و گفت: افتتاح این ترمینال جدای از اینکه فضایی آبرومند را در اختیار حمل و نقل استان کرمان می گذارد موجب اشتغال 600 نفر نیز می شود.

وی گفت: این پایانه دارای 55 واحد تجاری، 15 دفتر مسافربری، چهار فست فود، دو رستوران مجهز، پله برقی، آسانسور، نمایشگاه فروش اتوبوس، تعمیرگاه، پمپ سوخت، سی ان جی و مرکز فروش لوازم یدکی است.

رفع مشکل ترمینال به همکاری همه دستگاهها بستگی دارد

شهردار کرمان نیز چندی قبل در جمع خبرنگاران نسبت به وضعیت این ترمینال ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که امکان بهره برداری از این ترمینال با شرایط فعلی وجود ندارد.

ابوالقاسم سیف الهی مرکز توجهش به مسائل خدماتی و امنیتی این ترمینال معطوف شده بود و گفته بود که به دلیل مسائل امنیتی و ترافیکی و زیر بنایی برای افتتاح این مجموعه عجله ای وجود ندارد.



وی تصریح کرد که راه اندازی این مرکز نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است و با ایجاد مسائل زیربنایی و ایجاد امنیت می توان نسبت به بهره برداری از مرکز امیدوار بود.



وی گفت: هدف ما از افتتاح این مرکز امنیت و آرامش مردم است و احداث پاسگاه و خوابگاه راننده ها در ترمینال از ضروریات است.

تکرار وعده های افتتاح



با این وجود با نزدیک شدن به ایام دهه فجر باز هم خبرهایی از اتمام ساخت پایانه کرمان به گوش می رسد در همین زمینه فرماندار کرمان در بازدید از این پروژه گفت: ترمینال جدید کرمان مراحل پایانی ساخت خود را طی می کند.



وی افزود: پروژه احداث ترمینال جدید شهر کرمان از سال 86 در زمینی به مساحت 10 هکتار آغاز شده و در حال حاضر مراحل پایانی کار خود را می گذراند.



فرماندار کرمان اضافه کرد:‌ ساختمان ترمینال در سه طبقه شامل دفاتر فروش بلیط ، رستوران و واحدهای تجاری ، فست فود ، هتل و 37 سوئیت ساخته شده و مجهز به پله برقی آسانسور ، آب نما و تلویزیونهای شهری است.

همچنین در محوطه ترمینال نمازخانه ، خوابگاه رانندگان ، پاسگاه نیروی انتظامی ، سرویس بهداشتی ، شهرک تعمیرگاهی شامل تعمیرگاه اتوبوس ، کارواش و فروشگاههای قطعات یدکی احداث شده است.



وی گفت: تا کنون حدود 200 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی برای راه اندازی این ترمینال هزینه شده است که 25 میلیارد ریال آن تسهیلات و ما بقی آورده سرمایه گذار بوده است.



همچنین در جلسه ای که به منظور حل مشکلات و موانع راه اندازی ترمینال جدید کرمان برگزار گردید مقرر شد مسیر بلوار شاهد با همکاری شهرداری و دادگستری آزادسازی شده ، جدول گذاری ، آسفالت و ایجاد دوربرگردان توسط شهرداری صورت پذیرد.



فرماندار کرمان همچنین از برق رسانی به پروژه و تامین روشنایی بلوار شاهد توسط اداره برق شهرستان و برنامه ریزی به منظور جابه جایی ترمینال قدیم به محل جدید آن خبر داد.

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