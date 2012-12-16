آمریکا خواستار آزادی روزنامه نگار اوکراینی در بند تروریست های سوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "پاتریک ونترل" گفت: واشنگتن خواستار آزادی "آنخار کوچنوا" روزنامه نگار اوکراینی است که توسط مخالفین سوری ربوده شده است.

وی در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: از این حادثه آگاه هستیم و معتقدیم که خبرنگار اوکراینی باید آزاد شود و نمی توانم به جزئیات بیشتر در این باره بپردازم.

پاتریک ونترل افزود: نمی خواهم درباره اقدامات دیپلماتیک پشت پرده این حادثه صحبت کنم اما همین بس که بگویم از آنچه که روی داده است، آگاهم.

بر اساس این گزارش آنخار کوچنوا در ماه اکتبر از سوی ارتش سوریه آزاد بازداشت شد و ربایندگان این خبرنگار اوکراینی تهدید کرده اند که در صورت عدم پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری، وی را می کشند.

آنخار کوچنوا 10 سال اخیر را در روسیه زندگی کرده و در ماه ژانویه سال جاری به عنوان خبرنگار و مترجم به سوریه رفت.

یک هفته پس از ربوده شدن خبرنگار اوکراینی، ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین دستور داد هر اقدامی برای آزادی وی انجام شود. این فرمان 15 اکتبر صادر شد، اما تاکنون خبر دیگری در باره موضع کی یف در این ارتباط منتشر نشده است.