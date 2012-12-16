  1. دين، حوزه، انديشه
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۹

بررسی آرای فیلسوفان یونان باستان/ آبشخورهای فکری افلاطون و ارسطو

بررسی آرای فیلسوفان یونان باستان/ آبشخورهای فکری افلاطون و ارسطو

آرای فیلسوفان یونان باستان در قالب کتابی که توسط انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرای فیلسوفان یونان باستان از تالس تا ارسطو پرداخته است.

این کتاب برای فهم مقدماتی آرای فیلسوفان باستان کتاب مناسبی است. ویژگی مهم این اثر این است که ابعاد نهفته در آرای این فیلسوفان را مورد مداقه قرار داده است.

در واقع بنیانهای پنهان آرای فیلسوفان یونان باستان در این اثر مورد واکاوی قرار گرفته است. این بنیانها مبنای اندیشه غرب در حال نیز به شمار می روند.

مؤلف دوره زمانی تالس تا ارسطو را "عصر بزرگ" در فلسفه یونان می داند که فلاسفه مهمی چون افلاطون و ارسطو در آن ظهور کردند.

یکی از ویژگی‌های این اثر این است که به جای پرداختن به تأثیرات آرای افلاطون و ارسطو بر جانشینان و آیندگان به بررسی آبشخورهای فکری این دو فیلسوف پرداخته است.

در واقع مؤلف سعی کرده به بررسی آرایی بپردازد که بر فلسفه افلاطون و ارسطو تأثیرگذار بوده اند. از رهگذر این بررسی است که نویسنده ریشه های فکری تفکر یونانی را مورد شناسایی قرار می دهد.

این کتاب با عنوان "فیلسوفان یونان" به قلم دبلیو.گاتری از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده است.

کد مطلب 1767142

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