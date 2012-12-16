پژوهش اساس کمال و سعادت بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در آغاز هفته پژوهش با حضور در مراسم زنگ پژوهش، اظهار داشت: درجازدن، پس رفت، انجام کار با هزینه غیر معمول، سردرگمی و بهره وری کم را ناشی ازعدم تحقیق و پژوهش در جامعه است که موجب عدم کارایی می شود.

وی افزود: اگر پژوهش ها مسئله محور و با رعایت متدولوژی پژوهشی باشند ، تاثیرگذاری آنها افزایش می یابد و منجر به رشد خلاقیت، نوآوری و گسترش علم و فناوری و در نهایت توسعه و پیشرفت در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سوالات جامعه را پژوهش مشخص می کند تصریح نمود: هفته ی پژوهش مبنای پاسخ به سوالات اساسی در خصوص پژوهش است که باید اولویت های پژوهشی در جامعه مشخص و نهادینه شوند تا فرصت کار تحقیقاتی- پژوهشی برای پژوهشگران و فعالان این عرصه فراهم آید

استاندار ایلام با بیان اینکه مشکل پژوهش درکشور ما اعتبار نیست عنوان کرد:هر پژوهشی که بتواند حتی به یک مسئله دراستان پاسخ دهد و گره ای از مشکلات مردم را حل نماید مفید و ارزشمند خواهد بود و مورد استقبال و اقبال مدیران استانی است.

نشست کارشناسان سازمانهای مردم نهاد در ایلام برگزار می شود

نشست ی کروزه کارشناسان مسئول سازمان های مردم نهاد 33 شهرستان غرب کشور در ایلام برگزار می شود.

حسن بهرام نیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام اظهار داشت: این نشست با هدف ارتقاء دانش و معلومات کارشناسان مسوول سازمان های مردم نهاد 33 شهرستان غرب کشور (استان های ایلام ،کرمانشاه و کردستان) و با حضور اساتید و مسئولین اعزامی از وزارت کشور، در بیست و نهم آذر ماه سال جاری در محل استانداری ایلام برگزار می شود.