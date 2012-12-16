دادگاه روزنامه شرق 3 دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم مهرماه بود که کاریکاتور هادی حیدری برای روزنامه شرق دردسرساز شد. بعد از انتشار این کاریکاتور پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد صبح پنجم مهرماه سال جاری اعلام کرد: روز گذشته به محض درج کاریکاتور توهین‌آمیز روزنامه شرق اخطار کتبی خطاب به مدیرمسئول این روزنامه ارسال شد و موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم برای رسیدگی اعلام شده است. در این کاریکاتور کارتونی نقاشی شده که افراد به جای بستن سربند به روی پیشانی سربندها را به روی چشمان خود می بندند و وزارت ارشاد این نقاشی را توهین به ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرده است.



پس از اظهارات این مقام مسئول در وزارت ارشاد، حسینی وزیر ارشاد هم اعلام کرد: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به دادستانی اعلام کرده و در جلسه هیئت دولت با وزیر دادگستری مذاکره کرده‌ام. هنوز چند ساعتی از گفته های وزیر ارشاد نگذشته بود که دادستانی تهران با بازداشت مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق به ادامه اما و اگر ها خاتمه داد و روزنامه شرق هم توقیف شد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست برای مدیرمسئول روزنامه شرق ، پرونده برای محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قرار است یکشنبه هفته آینده جلسه محاکمه مدیرمسئول روزنامه شرق به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هئیت منصفه مطبوعات برگزار شود.

