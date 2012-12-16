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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

امینی در گفتگو با مهر:

12 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

12 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه های خراسان جنوبی از وقوع 12 فقره تصادف در جاده های استان طی هفته گذشته خبر داد.

 سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه در هفته گذشته تصادفات فوتی در جاده های استان صفر بوده است.

وی تعداد تصادفات جرحی در جاده های اصلی و روستایی استان را چهار فقره اعلام کرد و افزود: در این تصادفات 9 نفر مجروح شده اند.

وی بیان داشت: 50 درصد تصادفات این مدت در جاده های اصلی و 50 درصد دیگر در جاده های فرعی و روستایی رخ داده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، تصریح کرد: عمده علت برخورد تصادفات هفته گذشته با 75 درصد مربوط به واژگونی خودرو بوده است.

وی به علل بروز تصادفات اشاره کرد و افزود: عدم توجه به جلو با 50 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه از مهم ترین علل تصادفات هفته گذشته در خراسان جنوبی بوده است.

سرهنگ امینی گفت: سواری ها با 75 درصد و وانت بارها با 25 درصد از وسایل نقلیه حادثه ساز در هفته گذشته بوده اند.

کد مطلب 1767159

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