12 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه در هفته گذشته تصادفات فوتی در جاده های استان صفر بوده است.

وی تعداد تصادفات جرحی در جاده های اصلی و روستایی استان را چهار فقره اعلام کرد و افزود: در این تصادفات 9 نفر مجروح شده اند.

وی بیان داشت: 50 درصد تصادفات این مدت در جاده های اصلی و 50 درصد دیگر در جاده های فرعی و روستایی رخ داده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، تصریح کرد: عمده علت برخورد تصادفات هفته گذشته با 75 درصد مربوط به واژگونی خودرو بوده است.

وی به علل بروز تصادفات اشاره کرد و افزود: عدم توجه به جلو با 50 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه از مهم ترین علل تصادفات هفته گذشته در خراسان جنوبی بوده است.

سرهنگ امینی گفت: سواری ها با 75 درصد و وانت بارها با 25 درصد از وسایل نقلیه حادثه ساز در هفته گذشته بوده اند.