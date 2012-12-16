غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درگیری ملی‌پوشان روئینگ ایران در اردوی آماده سازی آبادان تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، گویا 4 تن از ملی‌پوشان کشورمان در آبادان با چند نفر درگیری پیدا کرده‌اند. به مسئولین مربوطه اعلام کردیم که هر 4 ورزشکار را به تهران بفرستند تا در کمیته بررسی تخلفات فدراسیون قایقرانی موضوع را ارزیابی و نتیجه را اعلام کنیم.



سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه به من گفتند سوتفاهم ایجاد شد است، ادامه داد: تا زمانی که خودم موضوع را بررسی نکنم در این خصوص قضاوتی نخواهم کرد.



"خنفری مسئول ورزش آبادان اعلام کرده است که کل تیم را به تهران برمی گردانیم." وی در خصوص این اظهار نظر تاکید کرد: ما به دعوت اداره کل خوزستان به آبادان دعوت شدیم. او باید با اداره کل و آقای گرشاسبی مدیرکل خوزستان در این خصوص هماهنگ کند و به نظرم بهتر است ایشان کمی تامل کند تا ببنیم ایراد چه بوده است.



امینی با اشاره به اینکه تیم ملی روئینگ زیر نظر "افشین فرزام" در آبادان تمرین می‌کند، خاطرنشان کرد: او با تجربه‌ترین فرد در بحث روئینگ است. ضمن اینکه رمضانی رئیس هیات قایقرانی آبادان را هم به عنوان سرپرست تیم در این اردو معرفی کردیم.



وی در پاسخ به این سوال که در صورت مقصر بودن ورزشکاران چه برخوردی با آنها می‌کنید؟ اظهار داشت: این افراد در صورت مقصر شناخته شدن از اردوی تیم ملی خط خواهند خورد.