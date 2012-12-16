به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بر روی مشتریان سنتی نفت ایران، اما هنوز کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی اقدام به واردات طلای سیاه از ایران می کنند.

بر این اساس، در روزهای گذشته 10 میلیون بشکه نفت خام صادراتی ایران به کشورهای کره جنوبی و تایوان صادر و روند سقوط صادرات این کالای استراتژیک هم در بازارهای ترکیه، آفریقای جنوبی، سریلانکا و برخی از کشورهای آسیایی متوقف شده است.

با افزایش خرید نفت ایران توسط کشورهای مختلف جهان، دولت باراک اوباما مجبور شد برای چندمین بار متوالی کشورهای چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا و ترکیه را از تحریم‌های مالی علیه معاملات نفتی تهران برای 6 ماه دیگر تمدید کند.

نفت ایران ۲برابر اعراب بنزین و گازوئیل می‌دهد

به گزارش مهر، یکی از مهمترین دلایل افزایش صادرات نفت ایران با وجود تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین‌المللی بالا بودن کیفیت نفت خام و بازدهی بالای این طلای سیاه در مقایسه با نفت سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای عضو اوپک است.

سوسیل پرماجایانتا وزیر نفت و انرژی سریلانکا هم نخستین شخصیت بین‌المللی جهان بوده که در چند ماه گذشته بارها نسبت به بالا بودن بازدهی نفت خام صادراتی ایران تاکید کرده و یادآور شده است: در شرایط فعلی نفت خام صادراتی وارداتی از ایران بیش از 2 برابر نفت خام های عربستان سعودی بنزین و گازوئیل دهی می دهد.

این مزیت نسبی نفت ایران موجب شده است که سریلانکا با وجود واردات نفت سبک از عربستان و عراق اما باز هم برای واردات طلای سیاه از ایران راهکارهای جایگزین ارائه کند.

گزارش‌های رسمی نشان می دهد که از پالایش هر پنج هزار تن نفت ایران حدود 1200 تن گازوئیل و 1250 تن بنزین تولید می‌شود و باقی‌مانده نیز صرف استحصال نفت سفید و نفت کوره می شود و این در حالی است که از نفت سبک عربستان سعودی حدود 1400 تن گازوئیل و 600 تن بنزین حاصل می شود.

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتبات برخی از پالایشگاه‌های اروپایی و آسیایی با ایران، گفت: برخی از مسئولان این پالایشگاه‌ها اعلام می کنند که با جایگزینی نفت خام سایر کشورهای عضو اوپک و حتی روسیه بازدهی پالایش آنها حدود 10 درصد کاهش یافته است.

تا پیش از اعمال تحریم‌های رسمی اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعمال فشار به مشتریان سنتی نفت ایران، کارشناسان بین‌المللی از نفت خام "اورال" روسیه، نفت سبک بصره، نفت سبک عربستان سعودی و نفت "مری" ونزوئلا به عنوان جایگزینان نفت ایران یاد می کردند.

با این وجود تاکنون جایگزینی هیچ یک از این نفت خام در بازارهای بزرگ نفت ایران همچون ترکیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، سریلانکا، تایوان، یونان و هند و مالزی منجر به افزایش بهره وری پالایشگاه ها نشده است.



متنوع سازی سبد نفت صادراتی ایران در خلیج فارس

محمود زیرکچیان‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به بهره برداری از طرح توسعه میادنی جدید نفت خام ایران و ورود چند نفت جدید به سبد نفت صادراتی در منطقه خلیج فارس، گفت: در حال حاضر در سبد صادرات نفت ایران هفت نوع نفت خام سبک، سنگین و نیمه سنگین وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه 5 نوع از 7 نفت سبد صادراتی کشور در منطقه خلیج فارس تولید می شود، تصریح کرد: بر این اساس یکی از پرتقاضا ترین نفت خام‌های منطقه مربوط به نفت صادراتی مجموعه میادین سروش، نوروز، هندیجان و بهرگانسر است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه این نفت ها شامل نفت خام های سنگین و سبک است، اظهار داشت: در چند سال اخیر با بهره برداری از طرح توسعه چند میدان جدید، برای نخستین بار یکی از سبک ترین نفت خام های منطقه خاورمیانه و جهان استخراج شده است.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با یادآوری اینکه هم اکنون نفت‌خام های سیری، لاوان و هنگام جز نفت‌های سبک منطقه خلیج فارس هستند، تبیین کرد: این نفت خام‌ها به ترتیب دارای درجه ای.پی.آی 34، 36 و 46 هستند.

وی با اعلام اینکه یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نفت خام‌های سبک جدید تولید شده در منطقه خلیج فارس بنزین و گازوئیل‌دهی بالای آنها در مقایسه با سایر نفت خام‌های منطقه است، تاکید کرد: از این رو از یک بشکه نفت خام سبک برخی از میادین نفتی همچون هنگام بیش از سایر نفت خام‌ها در پالایشگاه‌ها می توان فرآورده‌هایی با ارزش افزوده همچون بنزین و گازوئیل استحصال کرد.