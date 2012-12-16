"ابوقطاده" برای ماندن در انگلیس دولت کامرون را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "ابوقتاده" فردی که زمانی از وی به عنوان دست راست "بن لادن" ( رهبر سابق القاعده ) در اروپا یاد می شد، بیش از 500 هزار پوند بواسطه کمک های نقدی جمع آوری کرده است و انتظار می رود که با این پول بخواهد در برابر فشارهای دولت انگلیس برای اخراج وی از این کشور مقاومت کند.

این رقم یکی از بزرگترین کمک هایی است که به یک فرد اهدا شده و موجب عصبانیت وزارت کشور انگلیس شده است.

در همین رابطه "ترزا می" وزیر کشور انگلیس، که رهبری تلاش های در حال انجام برای خارج کردن وی از انگلیس را برعهده دارد درباره این فرد تندرو می گوید: ابوقتاده یک تهدید جدی علیه امنیت ملی ما محسوب می شود.

ابوقتاده

انگلیس تا کنون تلاش زیادی به خرج داده تا ابوقتاده را اخراج کند اما نگران این مطلب است که درصورت استرداد وی به اردن، این فرد تندرو در آنجا مورد شکنجه قرار بگیرد و به موجب اتهاماتی چون بمب گذاری، با بدرفتاری مقامات اردنی مواجه شود.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس نیز در این رابطه گفته است: من کاملا متقاعد شده ام که این شخص ( ابوقتاده ) هنوز بطور گسترده ای در کشوما حضور دارد.

"جرمی رایت" معاون وزیر دادگستری انگلیس در جلسه 5 دسامبر مجلس عوام تائید کرده بود که مبلغ 500 هزار و 778 پوند از طریق کمک های مردمی به ابوقتاده ارائه شده. البته مبلغ کلی بیشتر از این میزان است.

به نوشته گاردین کمیسیون خدمات قانونی هنوز شکوایه ای از وکلای مدافع ابوقتاده درمورد این پول ها و همچنین استفاده از آن برای ادامه حضور در انگلیس دریافت نکرده است.

مجموع پول اهدا شده به ابوقتاده بیشتر از میزانی است که دولت انگلیس در ابتدای سال جاری اعلام کرده بود . این موضوع از آن حکایت دارد که دادخواست کمک های قانونی ابوقتاده بطور فزاینده ای تبدیل به یک جنجال قانونی شده و آنهم در حالی است که دولت در اندیشه "اخراج" وی از انگلیس است.