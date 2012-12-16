مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیشترین بارش برف را در مناطق یک و 4 شاهد هستیم،گفت: هنوز برفی در معابر و خیابانهای پایتخت ننشسته است و نیروهای ما به محض مشاهده نشستن برف در خیابانها اقدام به برف روبی می کنند.

وی با اشاره به اینکه 27 دستگاه شن پاش جدید به ناوگان برف روبی ما افزوده شده و هیچ خیابانی به دلیل نشستن برف دچار ترافیک نیست،اضافه کرد: رانندگان به دلیل لغزندگی با احتیاط بیشتری رانندگی می کنند. بنابراین شاهد ترافیک در بزرگراه ها و معابر پر تردد هستیم.

عبداللهی با بیان این که 100 دستگاه خودروی نیسان و کامیون برای پاشیدن نمک و 100 گریدر به همراه 200 کامیون کمپرسی 6 چرخ و 10 چرخ نیز در تمامی مناطق آماده برف روبی هستند گفت:22 اکیپ مرکزی، 130 اکیپ فرعی به شهروندان در صورت بروز مشکل یاری می رسانند.

به گفته معاون شهردار تهران، 120 هزار تن شن مخصوص ،100 هزار تن شن ،40 هزار تن نمک، 30 هزار مخزن شن،700 هزار کیسه شن در سایتهای اصلی و فرعی شن پاشی جهت برف روبی آماده شده اند.

