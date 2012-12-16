سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش برف در محورهای استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گلستان، مازندران، گیلان، خراسان شمالی، رضوی و استان تهران ادامه دارد و سطح جاده های این استانها لغزنده بوده و تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی ادامه داد: بارش برف در گردنه آهوان استان سمنان آغاز شده است. ضمن اینکه بارش باران در بخشی از محورهای سمنان،اصفهان و گلستان ادامه دارد.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، تمامی جاده های کشور به جز شمشک به دیزین، تونل خلخال و عباس آباد به کلاردشت باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

سلبی با اشاره به وقوع تصادف مرگبار میان خودرو پژو 405 و کامیون تصریح کرد: این حادثه ساعت 20:10 شب گذشته در محور جکیگور به ایرانشهر سیستان و بلوچستان رخ داد که بر اثر آن چهار سرنشین پژو جان خود را از دست دادند. کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را انحراف به چپ خودرو پژو 405 اعلام کردند.