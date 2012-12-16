14 کانون علمی و فرهنگی در دانشگاه بیرجند فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لامعی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند اظهارداشت: در این دانشگاه 14 کانون فرهنگی و هنری، نه کانون مذهبی، پنج هیئت مذهبی و سه تشکل اسلامی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه ویژه دانشگاه تربیت نیروهای متخصص جامعه است، گفت: باید به عرصه فرهنگی دانشگاه‌ها توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی این دانشگاه سه کتابخانه فعال است، تصریح کرد: کتابخانه انجمن ها و کانون های فرهنگی با نه هزار جلد کتاب، کتابخانه امام خمینی و انقلاب اسلامی با 600 عنوان کتاب و کتابخانه تخصصی دفاع مقدس با 1500 عنوان کتاب از جمله این کتابخانه ها است.

وی با اشاره به اینکه 45 انجمن علمی دانشجویی و سه انجمن بین رشته ای در این دانشگاه وجود دارد، گفت: برای هر رشته تحصیلی دانشجویی این دانشگاه یک انجمن علمی راه اندازی شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند افزود: افزود: دانشگاه بیرجند درزمینه نشریات با حدود 54 نشریه در ردیف پنج دانشگاه برتر کشور قرار دارد.

لامعی ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان را از اهداف اصلی ساخت این خانه فرهنگ دانست و ادامه داد: این خانه فرهنگ شامل نگارخانه، سالن همایش، سالن نمایش، کارگاه های مختلف آموزشی و فرهنگی است.