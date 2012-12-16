جایزه ملی به 8 بنگاه فناور برتر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منوچهر منطقی - رئیس سازمان صنایع هوایی صبح امروز یکشنبه در همایش مدیریت فناوری با اشاره به جزئیات برگزاری این همایش افزود: با توجه به اقتصاد دانش محور و نقش فناوری در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی این دوره از کنفرانس با شعار نقش مدیریت تکنولوژی در رقابت پذیری ملی و رفاه اجتماعی برگزار می شود.

رئیس سازمان صنایع هوایی از انعقاد 5 یادداشت تفاهم همکاری خبر داد و اظهار داشت: با برگزاری این کنفرانس امیدواریم همکاری های بیشتری در حوزه های مختلف صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در این کنفرانس 380 مقاله عرضه شده است، خاطرنشان کرد: این مقالات در 5 حوزه اصلی سیاست علم و فناوری ، مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاهها ، انتقال فناوری و توسعه آن تحقیق، توسعه و نوآوری و آینده پژوهی عرضه شده است.

منطقی بیشترین مقالات ارائه شده را در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری دانست و یادآور شد: در حال حاضر در صدد هستیم تا ایران به عنوان قطب علمی در خاور میانه مطرح شود که این با همت محققان کشور محقق می شود.

اهدای جایزه ملی به بنگاههای فناوری برتر

در ادامه برگزاری کنفرانس مدیریت فناوری به 8 بنگاه فناور برتر جایزه ای را تحت عنوان جایزه ملی اهدا شد.

بنگاههای برتر به شرح زیر است:

سیناژن، لعاب ایران، پخش البرز ، صنایع هوایی، صاایران ، شرکت پارمیس، نفت بندرعباس، صنایع شیمایی پارچین