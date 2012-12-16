رجائی بر کنار شد/قطب سیاحتی و زیارتی ایران بدون ستون

به گزارش خبرنگار مهر، به دستور ملک زاده معاون رئیس جمهوری، مجتبی رجائی سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از کار بر کنار و سه ماه مانده به نوروز و حضور گسترده مسافر، قطب زیارتی و سیاحتی ایران بدون ستون ماند.

شنیده ها حاکی از آن است که مسعود منتجبی معاون این اداره کل نیز ارتقاء یافته و قرار است در مدیریت کلان گردشگری کشور کار کند.

این اتفاق ناگهانی در حالی رخ می دهد که در موردی مشابه، دو سال قبل نیز این سازمان پر اهمیت در پهنه خراسان رضوی دچار تغییر مدیریت شد و تا مدتها به جای برنامه ریزی در حاشیه سیر می کرد.

بدیهی است در سرزمینی به قدمت خراسان رضوی به عنوان مهد تمدن خیز و شهری مثل مشهد که در جایگاه پایتخت معنوی ایران قرار دارد عزل و نصب های آنی می توان آثار منفی خود را آشکار کند.

در خراسان رضوی که گناباد آن شهر شگفتی قناتهای دنیاست و تایباد، باخرز، تربت جام، تربت حیدریه، کاشمر و سبزوار آن در متون تاریخ کهن شان والایی دارند دیاری که نیشابور آباد آن در هزاره های ماضی تحسین بر انگیز بوده و خاستگاه بزرگان و مشاهیر بوده است توجه به گردشگری امری اجتناب ناپذیر و تلاش برای ارتقاء آن اقدامی غیر قابل تعویق است.

در آتیه ای نه چندان دور یعنی سال 1404 قرار است سالانه 40 میلیون مسافر ایرانی و خارجی به مشهد سفر کنند، در حالیکه هنوز زیر ساخت های این کلان شهر دچار مشکلات جدی ونیازمند اعتبارات گسترده تر است.

سفر اخیر ریاست جمهوری به مشهد برای روان سازی سیاست های مربوط به زیارت، کوششی است که در صورت بی توجهی به ستادهای اجرایی آن می تواند همچنان کند و بی اثر بماند.

انتظار می رود برای این قطب شایسته توجه در حوزه گردشگری، صنایع دستی یکی از کانونهای اصلی زیارت و سیاحت و سیر در تاریخ ورزی شتاب زده خودداری و برای فردای آن مصمم تر اقدام شود.