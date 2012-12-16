لزوم ترویج فرهنگ پاسخگویی در مدیران/ رسانه ها در کاهش فضای ملتهب سیاسی نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: ترویج فرهنگ پاسخگویی در بین مدیران و ترویج فرهنگ پذیرش عزل و نصب مدیران و تعیین سیاست های مناسب برمحور مسئول بودن در برابر اقدامات انجام شده لازم است.

وی بیان کرد: نظام اداری با در دست داشتن منابع ملی و اختیارات دولتی بر محور انجام وظایف خود موظف به پاسخگویی به مردم و ملت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه رسانه ها حریم امنیتی برای اطلاع رسانی درست و مناسب را در اختیار دارند، اعلام کرد: رسانه ها رسالت اطلاع رسانی به موقع و مناسب را دارند که باید در این راه نیز حمایت شوند تا رسالت خود را به نحوه احسن و با اصلاح برخی از خبرهای پرتنش از ایجاد درگیری و بالاگرفتن نزاع جلوگیری کنند.

پورمحمدی با اشاره به عدم محدودیت تولید خبر از سوی رسانه ها، عنوان کرد: انتشار برخی خبرهای که منجر به ایجاد تنش و یا افزایش درگیری ها بین طرفین شود برای مسئولان پیامد حقوقی دارد.

وی انتشار نتایج بازرسی های کشوری را از سوی رسانه های جمعی لازم دانست و افزود: ادارات عمومی، مردم و جامعه از کلیت اقدامات انجام شده درک مشترکی ندارند و نیاز به بررسی نظرسنجی های انجام شده از سوی مسئولان و اقدامات انجام شده برای رسیدن به جایگاه مناسب از جو عمومی نسبت به این موضوع وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کشور وجود فساد در دستگاه های اداری را غیرقابل انکار دانست و اظهار داشت: فساد در دستگاه های ادرای نیاز به بررسی دارد که سازمان بازرسی کشور نیز با تمام ظرفیت در نظارت و کاهش این امر اقدام می کند.

پورمحمدی تلاش رسانه ها برای متعادل کردن فضای ملتهب سیاسی کنونی در کشور را ضروری دانست و اظهار داشت: بیان مشکلات در کشور توسط مسئولان و انتقال و اطلاع رسانی آن توسط رسانه ها به دور از بزرگ نمایی و جلوگیری از ایجاد تنش و به صورت شفاف لازم است.

وی گفت: در تخلفات ارزی کشور گردش بزرگ مالی در جریان بوده که پرونده سنگین و بزرگ در این خصوص تشکیل شده است که به محض کامل شدن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و برای آگاهی مردم اعلام عمومی می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: سفرهای مدیران به استانها و شهرستان ها برای شناخت مردم و آشنایی با دغدغه طیف های وسیع و مختلف جامعه است و سازمان بازرسی نیز وظیفه سرکشی را دارد و دلیل سفر اخیر و سه سفر قبلی در چهار سال اخیر من به کردستان همین موضوع است.

پورمحمدی با بیان اینکه اوضاع استان کردستان به مراتب بهتر از قبل شده است، بیان کرد: مشکلات کاهش نداشته ولی تلاش مدیران و مسئولان در این زمینه زیاد شده است که با ادامه این روند می توان امیدوار بود تا فضا مناسب و با کمترین میزان و درصد مشکل به مردم خدمت رسانی شود.

وی در پایان گفت: امنیت استان بیشتر از پیش نمایان شده است، مردم گرایش بیشتری به حضور در انتخابات دارند، رضایت از فعالیت مدیران و استاندار بیشتر است که تمام این موارد نشانگر پویایی و تحرک آنها است.