مقطع دکترا در دانشگاه پیام نور کرمان راه اندازی می شود

حسین رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در چند سال اخیر در رشته های مختلف به ویژه رشته های فنی مهندسی توسعه یافته است.

رشیدی نژاد بیان داشت: این دانشگاه در حال حاضر دارای 108 رشته تحصیلی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس است و بالای 10 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول تصریح کرد: مقطع دکترا در دانشگاه پیام نور کرمان در سال آینده تاسیس خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با اشاره به این که دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است افزود: این دانشگاه زیر نظر وزارت علوم است و از دو طریق کنکور سراسری و فراگیر دانشجو می پذیرد.

وی در ادامه گقت: در حال حاضر در سطح کشور بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که بیش از یک میلیون نفر از آنها در دانشگاه های پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

رونق بحث کرسیهای نظریه پردازی در دانشگاه پیام نور

رشیدی نژاد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اسلامی کردن دانشگاه ها افزود: دانشگاه پیام نور استان کرمان در زمینه کرسی های آزاد اندیشی و همچنین در راستای روشن گری و دانش افزایی اساتید به ویژه اساتید بسیجی فعالیت های بسیاری انجام داده و دوره هایی را برگزار کرده است.

وی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری انجمن ها و کانون های دانشگاه که توسط دانشجویان راه اندازی شده اند در این راستا فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان اظهار داشت: بحث کرسی های آزاد اندیشی جایگاه ویژه و تاثیر گذاری دارد که در این راستا کارگاه هایی برای اساتید در خصوص آشنایی مقابله با جنگ نرم دشمن برگزار شده است که بسیار تاثیر گذار بوده است.

رشیدی نژاد با اشاره به این که بسیاری از کتاب های دانشگاه ها بر اساس نظریه های غربی تدوین شده اند، تصریح کرد: بسیاری از کتاب ها به ویژه در زمینه رشته علوم انسانی متاسفانه دیدگاه ها و نظریات غربی است.

وی در پایان افزود: به دلیل این که دانشگاه پیام نور به صورت متمرکز اداره می شود این کتاب ها در استان تهران تدوین می شوند و اگر اساتید نظاراتی در این زمینه مانند تغیر کتاب، اصلاح کتاب، و تعیین کتاب داشته باشند به دفتر تدوین تهران منتقل می کنیم.