آمادگی دانشگاه آزاد برای ارائه مشاوره های علمی جهت حل مشکلات مردم اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طی مراسمی با حضور علیرضا علی میرزایی شهردار شهرستان اسلامشهر، سعید شفائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فن آوری، معاونین، مدیران، رؤسا و مسئولین دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و حسابداری و سما و همچنین جمع کثیری از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در مراسم افتتاحیه آئین گرامیداشت هفته پژوهش، تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و پژوهشی بین شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر امضا شد.



لزوم همکاری دانشگاه با بخش صنعت



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این مراسم فعالیت های پژوهشی با زیربنای صحیح علمی و تحقیقاتی را سرلوحه کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانست و ضمن تقدیر از حضور علیرضا علی میرزایی شهردار و دیگر مسئولان شهرداری و نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر در جمع دانشگاهیان با اشاره به جایگاه ویژه علم و فنآوری در دنیای امروز، بر لزوم همکاری دانشگاه با بخش صنعت تاکید کرد و گفت: مطالعه کشورهای پیشرفته مؤید آن است که تحقیق و توسعه صنعتی در هر کشور مدیون تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان پیشگامان بسط علمی و عملی در این راه هستند.



سعید شفائی در ادامه با اشاره به روند تحقیق و پژوهش در تمامی موجودات و بویژه آدمی، از بدو تولد تا زمان مرگ، حاکم بودن قدرت تفکر و اندیشه صحیح و نیز حرکت برپایه استراتژیهای مدون را وجه تمایز انسان از دیگر موجودات دانست و عنوان کرد: هرآنچه در جهان است، رحمت الهی برای انسانها بوده و بر اساس علم بیکران الهی پایه ریزی شده است و ما وظیفه داریم تا ضمن بهره گیری از علم و دانش با انجام تحقیق و پژوهش مناسب از این نعمات الهی برای توسعه و رفاه هرچه بیشتر در راستای خدمت به خلق استفاده کنیم.



این مسئول به پتانسیل و توانمندیهای بالای علمی و پژوهشی این واحد دانشگاهی اشاره کرد و ارتقای رفاه حال شهروندان و تعالی شهرستان اسلامشهر را ازجمله اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی در انجام طرحهای تحقیقاتی دانست و از همفکری و تعامل ویژه دانشگاهیان با مسئولین شهرستان در این زمینه خبر داد.



آمادگی دانشگاه جهت ارائه مشاوره های علمی برای حل تمام مشکلات



وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با برخورداری از بیش از 100 نفر از دانشیار و اساتید متخصص کشور، ضمن بهره گیری از توان بالای علمی و پژوهشی دانشگاهیان، آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره های علمی در حل تمام مشکلات شهرستان اعلام داشته و با تمام توان علمی و تخصصی خود، شهرستان اسلامشهر را در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.



شفائی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان در ارتباط هرچه بیشتر صنعت و خدمات با دانشگاه، اولویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در سال تولید و حمایت از سرمایه ملی، ارتقای همکاریهای علمی پژوهشی دانشگاه با بخش صنعت، احداث ساختمان تحصیلات تکمیلی با زیربنای آموزشی چهار هزار و 700 مترمربع و نیز احداث و راه اندازی مرکز عالی تحقیقات کشاورزی در سایت 50 هکتاری واحد، جهت انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی در زمینه گیاه پزشکی و تولید گیاهان دارویی دانست و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی با تمام توان علمی و تخصصی خود، شهرستان اسلامشهر را در این زمینه بی نیاز خواهد کرد.



دانشگاه آزاد اسلامی قطب قوی علمی در اسلامشهر است



شهردار شهرستان اسلامشهر نیز در مراسم افتتاحیه آئین گرامیداشت هفته پژوهش، ضمن تقدیر از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در توجه ویژه به پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان و بهره گیری از توان بالای علمی و تخصصی دانشگاهیان در رفع مشکلات این شهرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را قطب قوی علمی در شهرستان اسلامشهر خواند که بهره گیری از پتانسیل بالای علمی و پژوهشی آن، می تواند در بسیاری از امور راهگشا باشد.



علیرضا علی میرزایی بر انجام فعالیت های پایه ای، اصولی، علمی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان اسلامشهر در راستیای دستیابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و ضمن ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شهرداری و دانشگاه، توسعه همه جانبه شهرستان اسلامشهر و رفاه حال شهروندان این شهرستان را مهمترین هدف از انعقاد تفاهم نامه دانست.



شهردار اسلامشهر افزود: در حل مشکلات شهرستان، مدیریت شهری دست دوستی و نیاز به طرف مجموعه قدرتمند علمی شهرستان یعنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دراز کرده و مجرای هزینه کرد فعالیت های علمی و تحقیقاتی شهرداری شهرستان اسلامشهر را این واحد دانشگاهی قرار خواهیم داد، چراکه معتقدیم با تعامل بیشتر دانشگاه و شهرداری، ضمن بازنگری در کلیه فرآیندها، می توان در تدوین برنامه های سالانه، با دید کاملا علمی و تخصصی، دقیق تر برنامه ریزی نموده و با انجام اقداماتی ماندگار به توسعه و تعالی شهرستان کمک کنیم.



توجه ویژه به منافع اجتماعی و شهروندی در اسلامشهر



علی میرزایی از ترویج و استقرار مدیریت تحقیق و توسعه، تقدم جدی تحقیق و پژوهش بر اجرا و توجه ویژه به منافع اجتماعی و شهروندی در مدیریت شهری خبر داد و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و بهره گیری از توان بالای علمی و تحقیقاتی محققان این واحد دانشگاهی و نیز بهره گیری از نتایج ارزشمند پژوهش تیمهای تحقیقاتی این دانشگاه، نظیر تیم بتن، مرکز عالی تحقیقات کشاورزی و ... را در رسیدن به توسعه همه جانبه شهرستان اسلامشهر بسیار مفید دانست.



بر اساس این گزارش، همزمان با سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی در هفته پژوهش، برخی از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در غرفه ای ویژه در این نمایشگاه که در مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می‌شود، به معرض نمایش عموم گذاشته شده است.