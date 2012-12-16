دوره های آموزشی هنرهای تجسمی در اراک برگزار می شود

مظاهر آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره ها با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و فرهنگسرای آئینه در سه بخش برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه آزاد طراحی یکی از بخش های اصلی این برنامه است، افزود: نقاشی در طبیعت و سبک شناسی در طراحی و نقاشی از دیگر بخش های این دوره های آموزشی است.

آذر پی گفت: علاقمندان جهت شرکت در این کلاس ها می توانند برای ثبت نام به دفتر انجمن هنرهای تجسمی مراجعه نمایند.

طراحی پوستر نهمین جشنواره هنرهای تجسمی

وی در ادامه از اعلام فراخوان طراحی پوستر نهمین جشنواره هنرهای تجسمی خبر داد و اعلام کرد: در سال های گذشته طراحی پوستر جشنواره به یک کارشناس گرافیک سفارش داده می شد اما امسال برای اولین بار از هنرمندان وعلاقمندان رشته گرافیک دعوت بعمل آمده تا آثار خود را در این خصوص به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی ادامه داد: آثار پس از کارشناسی و داوری انتخاب و برای پوستر جشنواره به کار برده می شوند.

گفتنی است نهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی در 9 رشته بهمن ماه امسال در اراک برگزار خواهد شد.

