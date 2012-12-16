ظرفیتهای کشاورزی شیروان در قالب طرحهای بزرگ اجرا می شوند

محمد جواد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی، راهبردی مهم و اقتصادی است و بنابراین هدایت سرمایه ها به سمت و سوی کشاورزی از برنامه ها و اولویت های نخست مدیریتی استان است.

وی هدف اصلی طرح توسعه کشاورزی را تقویت تولید و سرمایه گذاری دانست و افزود: تحول اثربخش در بخش کشاورزی استان افزون بر توسعه پایدار و ایمن، مقوله اشتغالزایی و گسترش فرصت های شغلی را محقق می کند.

این مسئول افزود: به تازگی تعداد 9 طرح به تصویب رسیده و از این تعداد طرح 124 نفر به بازار کار وارد می شوند و این طرحها در زمینه های آب و خاک و امور دام و دامپروری هستند.

شریفی اضافه کرد: 729 طرح تاکنون در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان به تصویب رسیده است.



وی بیان کرد: با اجرای کامل این طرح ها هزار و 29 شغل در منطقه ایجاد خواهد شد.



شهرستان شیروان چرداول با توجه به وجود منابع آبی و خاکی مستعد از مهم ترین کانون های تولید محصول های کشاورزی در استان ایلام است.