آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال کشور/ شهرداری در گنبد پیکار می کند

ه گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر فردا یکشنبه با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف آغاز می شود که در یکی از این بازیها، تیم شهرداری تبریز در خانه تیم بازرگانی جواهری گنبد به میدان می رود.

هفتادمین بازی لیگ برتر والیبال در سال 91، شاهد میهمانی تیم شهرداری تبریز در خانه تیم انتهای جدولی بازرگانی جواهری خواهد بود؛ دیداری که حداقل به روی کاغذ می توان پیش بینی کرد که نتیجه آن در پایان رقابت، به سود تیم شهرداری باشد.

اما تیم شهرداری تبریز در این بازی بیرون از خانه با سرمربی جدید خود رو در روی حریف قرار خواهد گرفت. پس از رفتن پرویز کاظمی که چندان در تیم شهرداری موفق نشان نداد، مدیران این تیم دست به کار شدند و احمد مساجدی مربی تیم ملی و دستیار "خولیو ولاسکو" را به خدمت گرفتند.

مساجدی از این به بعد باید تیم شهرداری تبریز را که انتظارات زیادی از این تیم می رفت، هدایت کند و شاید از شانس خوب او باشد که در اولین تجربه حضورش در راس کادرفنی تیم شهرداری، بایستی با یک تیم ضعیف و قعرنشین مصاف دهد.

تیم بازرگانی جواهری گنبد با هدایت فنی رضا ابراهیمی در 11 بازی دور رفت هیچ پیروزی در کارنامه خود ثبت نکرد و تا با شرایط روحی نه چندان خوب آماده پذیرایی از تیم تبریزی باشد. شاید پیروزی در برابر شهرداری تبریز بتواند باعث بازگشت هویت واقعی این تیم گنبدی شود اما اوضاع نابسامان جواهری در جدول، حتی خوشبین ترین دوستدار این تیم را نیز به کسب امتیازات کامل از مصاف با تیم شهرداری چندان امیدوار نمی کند.

این در حالیست که همانطور که گفته شد، احمد مساجدی به تازگی سکان هدایت تیم شهرداری تبریز را بر عهده گرفته و اولین تجربه خود را به عنوان سرمربی در لیگ برتر تجربه می کند و از اینرو انگیزه زیادی برای موفقیت در این مسابقه و البته در ادامه فصل دارد.

در بازی رفت این دو تیم، شهرداری تبریز برابر حریف خود سه بر یک به پیروزی رسید، اما در دیدار برگشت بدیهی است که تیم والیبال بازرگانی جواهری دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین دلیل در کنار پیش بینی کردن نتیجه ای خوب برای تیم شهرداری، از طرفی نیز می توان گفت که فردا در گنبد بازی سختی برای تیم تبریزی در راه خواهد بود.

با نگاهی به وضعیت دو تیم در جدول و ارزیابی کلی از اوضاع دو تیم باید اذعان داشت که هیچ کدام امسال نتوانسته اند در حد نام خود نتیجه گیری کنند.

شهرداری تبریز که فصل گذشته نتایج جالبی می گرفت و خیلی ها را نسبت به آینده اش امیدوار ساخته بود، در فصل جاری باخت های سریالی بلای جان این تیم شد تا در پایان دور رفت، خانه نهم جدول 12 تیمی با کسب 11 امتیاز بهترین رتبه برای بلندقامتان تبریز باشد.

اما در قیاس با تیم شهرداری، تیم بازرگانی جواهری گنبد عملکردی بسیار ضعیف تر در 11 بازی داشته و طی آن فقط دو بار به لطف شکست های سه بر دو، موفق به کسب یک امتیاز شده تا در مجموع اندوخته ای 2 امتیازی داشته باشد.

این تیم قعرنشین بلامنازع لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور است که برای تیمی از شهر گنبد، یکی از والیبال خیز ترین شهرهای کشور اصلا شایسته نیست.

شهرداری در صورتی که بازی فردا در شهر گنبد را با پیروزی سه بر صفر یا سه بر یک پشت سر بگذارد، می تواند 14 امتیازی شده و تا حدودی از سه تیم پایینی خود در جدول فاصله بگیرد اما آنچه مسلم است، حتی برد سه امتیازی شاگردن مساجدی نیز نمی تواند آنها را از جایگاه نه چندان خوب نهم جدول تکان دهد.

جواهری گنبد نیز در صورتیکه بتواند مصاف خانگی خود با شهرداری را سه بر یک یا سه بر صفر برنده شود، تنها خواهد توانست که به فاصله چهار امتیازی تیم یازدهم جدول رسیده و امیدوارانه به هفته های باقی مانده فکر کند. البته این در حالی خواهد بود که تیم نوین کشاورز در مصاف با کاله از امتیاز گیری محروم بماند.

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گزارش از:محمود نصیرپور