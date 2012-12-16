سکوت جامعه جهانی چراغ سبزی به رژیم بحرین برای ادامه سرکوبگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن المرزوق" تاکید کرد: تا زمانی که شرایط لازم برای گفتگو در کشور به وجود نیاید، هیچ گفتگویی بین مخالفان و رژیم آل خلیفه انجام نخواهد شد.

المرزوق احتمال هرگونه گفتگوی مخالفان با رژیم آل خلیفه را بعید دانست و گفت: به توجه به ادامه سرکوبگری ها و نقض حقوق بشر در بحرین امکان اعتماد کردن مردم به رژیم آل خلیفه وجود ندارد وعلاوه بر آن در حال حاضر بسیاری از رهبران میهن پرست مخالف رژیم در زندان ها به سر می برند.



معاون دبیرکل جمعیت دموکرات ملی بحرین با بیان اینکه رژیم آل خلیفه، سرکوب یک گروه خاص از مردم را در دستورکار قرار داده، خاطر نشان کرد: رژیم آل خلیفه، علاوه بر زندانی کردن رهبران مخالف، آزادیخواهان را نیز از کار و ادارات اخراج می کند؛ به این ترتیب تا وقتی که این رژیم زمینه و فضای گفتگوی واقعی و جدی را فراهم نکند، هرگونه گفتگو با این رژیم بعید به نظر می رسد.



حسن المرزوق که با العالم گفتگو می کرد، با تاکید بر اینکه راهپیمایی و اعتراضات مسالمت آمیز حق مسلم مردم است و رژیم حق منع آن را ندارد، اظهار داشت : مردم بحرین با وجود سرکوبگری های رژیم و تصمیم وزیر کشور برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی، همچنان بر ادامه روند مسالمت آمیز اعتراضات خود پایبند است.



وی سکوت جامعه جهانی در قبال جنایتهای آل خلیفه را عامل تشدید سرکوبگری ها و چراغ سبزی برای ادامه جنایتها ارزیابی کرد و گفت : تمام سلاح هایی که در اختیار رژیم آل خلیفه هستند، غربی هستند، سوال این است که چرا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همان طور که خواستار کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، چنین درخواستی را از آل خلیفه نمی کند؟



حسن المرزوق برخورد سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه با مردم را سبب پایداری خواسته های مردمی دانست.