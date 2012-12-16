هزار و 305 واحدصنفی فاقد مجوز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 305 واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پلمب شدند.

جعفر معماریان طهرانی اظهار کرد: واحد اجرائیات مجامع امور صنفی مشهد با همکاری نیروی انتظامی، واحدهای فاقد مجوز که اقدامی در راستای دریافت پروانه کسب نکرده اند را از طریق اتحادیه مربوطه شناسایی و آنها را پلمب می کنند.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد با اشاره به ارسال حدود 4 هزار اخطاریه برای واحدهای صنفی، افزود: در سال جاری حدود 4 هزار اخطار به واحدهای صنفی فاقد مجوز ارسال و از این بین هزار و 305 واحد پلمب شدند.

معماریان گفت: جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز در سطح شهر به طور قابل ملاحظه ای از میزان تخلفات کاسته و کمک شایانی به کنترل بازار می کنند.

شب یلدا تاثیر چندانی بر رونق بازار نداشته است



رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک دوخته مشهد گفت: فرارسیدن شب یلدا هم نتوانست بازار پوشاک را از رکود حاکم خلاصی بخشد.

مهدی لسان طوسی اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل سرما و همچنین هفته پایانی آذرماه و شب یلدا انتظار می رفت بازار مانند هر ساله رونق گرفته و مردم به خرید پوشاک گرم روی آورند اما متاسفانه این امر محقق نشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک دوخته مشهد با اشاره به حاکم بودن رکود نسبی بر بازار بیان کرد: همزمان شدن شب یلدا با ایام محرم نیز در کاهش تمایل مردم به خرید موثر بوده و امیدواریم این وضعیت در ماه های آینده بهبود بخشد.



لسان طوسی گفت: قیمت پوشاک هیچگونه کاهشی نیافته است اما در حال حاضر فروشندگان مجبورند برای تامین نقدینگی، اجناس خود را ارزانتر از قبل و با سود کمتری به فروش برسانند.



وی در رابطه با طرح شبنم افزود: پوشاک از جمله اقلامی است که در مرحله دوم جزء طرح شبنم قرار گرفت و تا ابتدای دی ماه باید به تمام کالاهای موجود در بازار برچسب شبنم الصاق شود.



رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک دوخته مشهد اظهار کرد: پس از برچسب دار شدن تمام کالاهای موجود در بازار، در مرحله بعد کلیه اجناس وارداتی در مبادی ورودی دارای برچسب و کد رهگیری می شوند و بدین ترتیب کالای قاچاق به راحتی در بازار قابل شناسایی خواهد بود.