هزار و 305 واحدصنفی فاقد مجوز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 305 واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پلمب شدند.
جعفر معماریان طهرانی اظهار کرد: واحد اجرائیات مجامع امور صنفی مشهد با همکاری نیروی انتظامی، واحدهای فاقد مجوز که اقدامی در راستای دریافت پروانه کسب نکرده اند را از طریق اتحادیه مربوطه شناسایی و آنها را پلمب می کنند.
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد با اشاره به ارسال حدود 4 هزار اخطاریه برای واحدهای صنفی، افزود: در سال جاری حدود 4 هزار اخطار به واحدهای صنفی فاقد مجوز ارسال و از این بین هزار و 305 واحد پلمب شدند.
معماریان گفت: جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز در سطح شهر به طور قابل ملاحظه ای از میزان تخلفات کاسته و کمک شایانی به کنترل بازار می کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک دوخته مشهد گفت: فرارسیدن شب یلدا هم نتوانست بازار پوشاک را از رکود حاکم خلاصی بخشد.
لسان طوسی گفت: قیمت پوشاک هیچگونه کاهشی نیافته است اما در حال حاضر فروشندگان مجبورند برای تامین نقدینگی، اجناس خود را ارزانتر از قبل و با سود کمتری به فروش برسانند.
وی در رابطه با طرح شبنم افزود: پوشاک از جمله اقلامی است که در مرحله دوم جزء طرح شبنم قرار گرفت و تا ابتدای دی ماه باید به تمام کالاهای موجود در بازار برچسب شبنم الصاق شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک دوخته مشهد اظهار کرد: پس از برچسب دار شدن تمام کالاهای موجود در بازار، در مرحله بعد کلیه اجناس وارداتی در مبادی ورودی دارای برچسب و کد رهگیری می شوند و بدین ترتیب کالای قاچاق به راحتی در بازار قابل شناسایی خواهد بود.
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