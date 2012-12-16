آغاز ساخت قطعات خارجی موردنیاز پارس جنوبی در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدزاده شب شنبه در آئین آغاز هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، افزود: در حال حاضر در پارس جنوبی بر روی بیش از هشت هزار قطعه کالای مورد نیاز صنعت، مهندسی معکوس صورت گرفته و شناسنامه فنی دریافت کرده و در اختیار صنعت قرارداده شده است.

وی با بیان اینکه فاصله ایجاد شده بین صنعت و دانشگاه باید برداشته شود، عنوان کرد:امروز نیاز صنعت به پژوهش های دانشگاهی پیش از هر زمان دیگر است.

احمد زاده 60 درصد مقاله های تحت حمایت مرکز پژوهش وفناوری پارس جنوبی را دانشگاهی عنوان کرد و افزود: بیشتر این مقالات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مدیریت انرژی و حفاظت محیط زیست است.

تاسیس بنیاد نخبگان خلیج فارس برای ارتباط صنعت و مراکز علمی

وی با تاکید بر لزوم اجرای مهندسی معکوس در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در راستای خودکفایی صنعت کشور اظهار داشت: تاسیس بنیاد نخبگان خلیج فارس برای ارتباط صنعت و مراکز علمی و تحقیقاتی از مهمترین اقدامات انجام گرفته در حوزه پژوهش و فناوری منطقه پارس جنوبی بوده است.

احمدزاده تصریح کرد: با هدف کمک به خودکفایی در صنعت، بودجه پژوهشی این معاونت که در سال 90، چهار میلیارد و500 میلیون ریال بوده در سال جاری به بیش از 40 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیر پژوهش و فناوری پارس جنوبی با تاکید بر لزوم مدیریت انرژی و حفاظت محیط زیست و همچنین سلامت نیروی انسانی در منطقه ویژه پارس جنوبی بیان داشت: گازهای زائد در این منطقه به میزان گاز تولیدی یک پالایشگاه است و این مرکز توانسته با استفاده از مراکز پژوهشی نیاز این منطقه در زمینه کاهش آلاینده های محیط را برطرف سازد.

احمدزاده در ادامه مقوله تامین آب مورد نیاز پالایشگاه ها همچنین مدیریت پساب کارخانه ها را از دیگر اقدامات انجام شده در مرکز پژوهش و تحقیقات پارس جنوبی عنوان کرد.