تردد در تمامی محورهای خراسان شمالی در جریان است

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود بارش برف که از روز شنبه در خراسان شمالی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد، با تلاش ماموران راهداری تمامی محورهای اصلی و فرعی این استان باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

وی با اشاره به آماده باش تمامی نیروهای راهداری خراسان شمالی در این ایام، اظهار داشت: گروه های راهداری عملیات شن و نمک پاشی در محورهای استان را انجام می دهند و خدمات لازم برای آسان کردن تردد وسایل نقلیه تا پایان بارش ها و عادی شدن شرایط ادامه دارد.

میرکریمی به رانندگان توصیه کرد تا برای تردد در محورهای استان حتما زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را به همراه داشته باشند و همچنین از سفرهای غیرضروری نیز تا حد امکان خودداری کنند.

به گفته وی هم اکنون به علت بارش برف جاده های استان لغزنده هستند و لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

این مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر بارش برف به صورت پراکنده ادامه دارد، اظهار داشت: بر اساس گزارش هواشناسی بارش برف در خراسان شمالی تا روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت و هوای استان در دو روز آینده نیمه ابری تا ابری، همراه با ورزش باد و بارش برف و باران خواهد بود.