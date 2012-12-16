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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

با وجود تداوم بارش ها/

تردد در تمامی محورهای خراسان شمالی در جریان است

تردد در تمامی محورهای خراسان شمالی در جریان است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: با وجود تداوم بارش بارف، تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان جریان دارد.

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: با وجود بارش برف که از روز شنبه در خراسان شمالی آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد، با تلاش ماموران راهداری تمامی محورهای اصلی و فرعی این استان باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

وی با اشاره به آماده باش تمامی نیروهای راهداری خراسان شمالی در این ایام، اظهار داشت: گروه های راهداری عملیات شن و نمک پاشی در محورهای استان را انجام می دهند و خدمات لازم برای آسان کردن تردد وسایل نقلیه تا پایان بارش ها و عادی شدن شرایط ادامه دارد.

میرکریمی به رانندگان توصیه کرد تا برای تردد در محورهای استان حتما زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را به همراه داشته باشند و همچنین از سفرهای غیرضروری نیز تا حد امکان خودداری کنند.

به گفته وی هم اکنون به علت بارش برف جاده های استان لغزنده هستند و لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

این مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر بارش برف به صورت پراکنده ادامه دارد، اظهار داشت: بر اساس گزارش هواشناسی بارش برف در خراسان شمالی تا روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت و هوای استان در دو روز آینده نیمه ابری تا ابری، همراه با ورزش باد و بارش برف و باران خواهد بود.

کد مطلب 1767217

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