27 کتابخانه کرمان به نرم افزار مدیریت کتابخانه های عمومی مجهز شدند

محمدجواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای شیوه های خدمت رسانی و تسریع در روند فعالیتهای کتابخانه ای از اهداف راه اندازی این نرم افزار است.

وی گفت: با توجه به وجود بستر لازم به لحاظ فناوری در استان و امکانات گسترده نرم افزار جدید نسبت به نرم افزار قبلی،این تعداد از کتابخانه های عمومی این استان در مرحله اول اجرای طرح درکشور، از این نرم افزار بهره مند شدند.

حسین زاده تصریح کرد:با توجه به مشکلات نرم افزار قبلی و همچنین نیازهای جدیدی که در این حیطه احساس می شد، نهاد کتابخانه های عمومی کشور اقدام به تعویض این نرم افزار با نرم افزار تحت وب جدید نمود که نرم افزار جدید علاوه بر آنکه بسیاری ازمشکلات نرم افزار نمایه را مرتفع گردانیده است امکانات بسیار دیگری را نیز هم برای کتابداران و هم برای اعضای کتابخانه های عمومی فراهم آورده است.

این مسئول ادامه داد: امکان ایجاد فهرستگان کشوری،هوشمندسازی،امکان ارسال درخواست عضویت، جستجوی منابع مورد نیاز در فهرست مشترک کتابخانه های عمومی کشور یا کتابخانه عمومی مورد نظر، رزرو منابع درخواستی، رف خوانی مکانیزه، مدیریت مجازی کتابخانه و فهرست نویسی یکسان از جنبه تخصصی از مزایای عمده این نرم افزار هستند.

وی افزود: گزارش گیری از فعالیتهای کتابخانه ها به تفکیک میزان عضویت، امانت و دیگر خدمات در این نرم افزار به صورت لحظه به لحظه امکان پذیر بوده و این نرم افزار امکان اطلاع رسانی گسترده از جمله اعلام زمان انقضای عضویت جهت تمدید کارت، اتمام مدت امانت، بازگشت منابع رزرو شده به کتابخانه را از طریق ایمیل با اعضای کتابخانه فراهم می کند.

حسین زاده امکان جستجو در کتابخانه های دانشگاهی و برخی کتابخانه های تخصصی سازمانها و آگاهی از منابع آنها، برای اعضای کتابخانه های عمومی را از دیگر مزایای این نرم افزار خواند و افزود: عموم مردم با عضویت در این شبکه می توانند از امکانات سایت استفاده کنند ولی فقط اعضای کتابخانه می توانند از خدمات و امکانات کتابخانه مورد عضویت خود بهره مند شوند.

