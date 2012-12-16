  1. جامعه
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دلیل رد درخواست آرم طرح ترافیک خبرنگاران

دلیل رد درخواست آرم طرح ترافیک خبرنگاران

مشاور معاون ترافیک شهردار تهران با بیان این که تمامی نامه های سهمیه آرم طرح ترافیک رسانه‌ها آماده شده است گفت: نمایندگان رسانه‌ها می توانند به مرور برای دریافت نامه کتبی سهمیه مراجعه کنند.

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که در خواست  تمامی سهمیه بگیران رسانه ها در سایت شهرداری رد شده است گفت: تمامی خبرنگاران از طریق سهمیه رسانه هایشان و یا از طریق روابط عمومی شهرداری آرم هایشان را دریافت  می کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران تنها به دلیل آن که دریافت آرم طرح ترافیک  نیاز به ثبت نام در سایت شهرداری را دارد در این سامانه ثبت نام کرده اند و رد درخواست انها هیچ مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند و طبق روال هر ساله آرم های طرح ترافیکشان را دریافت می کنند.

نوروزی در خصوص ارقام اعلام شده در سایت برای دریافت آرم های طرح ترافیک گفت: هزینه های اعلام شده علی الحساب است و در صورت تایید شورای شهر قیمت ها افزایش می یابد و در صورت مخالفت ما التفاوت پس داده می شود.

کد مطلب 1767229

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