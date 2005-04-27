حكيم: روياي كساني كه براي جنگ طائفه اي درعراق شرط بندي كرده اند عملي نخواهد شد // روابط شيعه و سني در عراق از زمان صدام تاكنون ريشه اي و برادرانه بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد عبدالعزيزحكيم در گفتگو با شبكه خبري العربيه تصريح كرد: گروه هاي تروريستي معلوم الحال با حملات وحشيانه خود عليه ملت عراق بويژه عليه شيعيان به دنبال شعله ور كردن آتش فتنه طائفه اي و مذهبي و تفرقه و جنگ داخلي ميان شيعه و سني هستند اما هوشياري و بيداري مراجع ديني و بيداري اقشار مختلف ملت عراق بويژه شيعيان واهل تسنن اين توطئه را خنثي و ناكام خواهد كرد.

كساني كه بر روي جنگ طائفه اي و داخلي در عراق شرط بندي كرده اند بايد بدانند عملي شدن اين روياي آنها يعني وقوع جنگ داخلي و فرقه اي در عراق محال است دليل ما اين است كه با وجودي كه برادران اهل سنت در انتخابات دمكراتيك اخير شركت گسترده اي نداشتند اما برادران شيعه با وجودي كه اكثريت آرا را بدست آوردند بر ضرورت مشاركت برادران عرب سني در دولت جديد و روند سياسي اصرار دارند لذا روابط گسترده و مستحكم ميان شيعه و سني و هوشياري و بيداري در سطح مراجع ديني و سياسي و مردم عراق هرگز اجازه نخواهد داد روياي تروريست ها در شعله ور كردن جنگ طائفه اي و درگيري داخلي به حقيقت تبديل شود و تروريست ها اين آرزو را به گور خواهند برد زيرا همه عراقي ها در مقابل تلاش هاي تفرقه افكنانه و فتنه انگيز يكپارچه و متحد خواهند بود.

سيد عبدالعزيزحكيم

حكيم در ادامه گفت : روابط شيعه و سني در عراق از زمان حكومت ديكتاتوري صدام تاكنون يك رابطه مستحكم و ريشه اي و برادرانه بوده است و همچنان اين روابط مستحكم برقراراست برخي بر روي فتنه طائفه اي و جنگ داخلي شرط بندي كرده اند اما آنها بايد بدانند كه عملي شدن اين روياي آنها يعني وقوع جنگ داخلي و فرقه اي در عراق محال است و دليل ما اين است كه با وجودي كه برادران اهل سنت در انتخابات دمكراتيك اخير شركت گسترده اي نداشتند اما برادران شيعه با وجودي كه اكثريت آرا را بدست آوردند بر ضرورت مشاركت برادران عرب سني در دولت جديد و روند سياسي اصرار دارند لذا روابط گسترده و مستحكم ميان شيعه و سني و هوشياري و بيداري در سطح مراجع ديني و سياسي و مردم عراق هرگز اجازه نخواهد داد روياي تروريست ها در شعله ور كردن جنگ طائفه اي و درگيري داخلي به حقيقت تبديل شود و تروريست ها اين آرزو را به گور خواهند برد . زيرا همه عراقي ها در مقابل تلاش هاي تفرقه افكنانه و فتنه انگيز يكپارچه و متحد خواهند بود.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تصريح كرد: ائتلاف عراق يكپارچه و ائتلاف كردستان بر ضرورت مشاركت برادران عرب سني در دولت جديد و مشاركت همه عناصر جامعه عراق بر اساس اصل مشاركت و اصل توافق صرف نظراز ميزان آراي انتخاباتي اين طيف ها و گروه ها اتفاق نظر دارند.



حكيم شايعه وجود هر گونه اختلاف ومشكل ميان ائتلاف عراق يكپارچه و كردها را رد كرد و گفت : به اعتقاد من هيچگونه مشكلات واقعي وجود ندارد و علت تاخير در تشكيل دولت جديد به بحث و بررسي هاي مربوط به انتخاب افراد شايسته و كارآمد براي پست هاي وزارتي بر مي گردد كه بخش اعظم اين مساله انجام شده است و انشاء الله به زودي دولت جديد معرفي خواهد شد.



رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه درباره اينكه آيا ليست العراقيه به رهبري علاوي در دولت جديد شركت خواهد كرد يا نه ، اظهار داشت : من بعيد مي دانم كه ليست العراقيه در دولت جديد شركت كند با اينكه ائتلاف عراق يكپارچه و كردها اصرار زيادي بر اين داشتند اما بايد از موضع خوب برادر دكتر علاوي تقدير كنيم وي در نشست چهارگانه (علاوي، طالباني ، جعفري و حكيم) تاكيد كرد كه همچنان در روند سياسي شركت خواهد كرد و از دولت جديد عراق چه در صورت شركت و چه عدم شركت حمايت خواهد كرد.



حكيم شايعه تصميم كردها براي شركت نكردن در دولت جديد عراق بدون حضور علاوي را تكذيب كرد و گفت : كردها تاكيد كرده اند در دولت جديد مشاركت خواهند كرد ما خواستار تشكيل دولت مقتدر و متحد با شركت همه طيف هاي عراقي بوديم . ما قبلا با ائتلاف كردها بر سر تشكيل دولت جديد توافق كرده بوديم بنابراين اگر حضور طيف علاوي امكان نداشته باشد ديگر نمي توان زمان را بيش از اين تلف كرد و تاخير در تشكيل دولت جائز نيست .



وي از پيشنهاد ائتلاف عراق يكپارچه به طيف علاوي خبر داد ولي اين پيشنهاد براي العراقيه متقاعد كننده نبوده است.



هنگامي كه مجري العربيه از ماهيت اين پيشنهاد سوال كرد حكيم گفت اين سوال را از دكتر جعفري كه مسئول تشكيل دولت است بپرسيد.



سيد عبدالعزيز حكيم به نبود يك وحدت گروهي در ميان عرب هاي سني اشاره و در عين حال تصريح كرد كه ائتلاف عراق يكپارچه و كردها مذاكرات و رايزني هاي زيادي مبني بر ضرورت مشاركت همه گروه ها از جمله عرب هاي سني انجام داده اند و برادران عرب سني نيز اسامي مورد نظر خود براي پست هاي وزارتي را به دكتر جعفري تحويل داده اند كه برخي از اين اسامي نهائي شده است و بحث و بررسي درباره ديگر اسامي ادامه دارد كه لحظاتي پيش نيز كه با آقاي ابراهيم جعفري تماس داشتم اعلام كرد كه كار بررسي اسامي مربوط به وزارتخانه ها به زودي پايان خواهد يافت.

هم در ميان ائتلاف عراق يكپارچه و همه ساير گروه ها حمايت كاملي از ابراهيم جعفري وجود دارد و اكثريت ملت عراق نيز از دكتر جعفري رضايت دارند و انشاء الله ايشان با تشكيل دولت و گرفتن راي اعتماد در راستاي حل مشكلات مردم عراق گام برخواهند داشت

سيد عبدالعزيز حكيم

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درباره اينكه آيا دولت جديد فردا چهارشنبه اعلام خواهد شد يا نه اظهار داشت : دقيقا نمي دانم كه آيا دولت جديد فردا معرفي خواهد شد يا نه ولي در صورت پايان يافتن آخرين بررسي ها و رايزني ها شايد اين امر فردا تحقق يابد.



سيد عبدالعزيز حكيم به جنجال سازي برخي رسانه ها كه از احتمال عزل ابراهيم جعفري در صورت شكست رايزني هاي مربوط به تشكيل دولت خبر داده بودند،اشاره كرد و با دروغ خواندن آن گفت : اين نشان مي دهد در عراق دمكراتيك آزادي بيان وجود دارد رسانه هاي خارجي نيز هر مطلبي را كه بخواهند مي نويسند اما بايد بگويم هم در ميان ائتلاف عراق يكپارچه و همه ساير گروه ها حمايت كاملي از ابراهيم جعفري وجود دارد و اكثريت ملت عراق نيز از دكتر جعفري رضايت دارند و انشاء الله ايشان با تشكيل دولت و گرفتن راي اعتماد در راستاي حل مشكلات مردم عراق گام برخواهند داشت.



خبرنگار شبكه العربيه از حكيم سوال كرد كه بر خلاف مسئولان عراقي كه هميشه اظهارات خوش بينانه اي بر زبان مي رانند در ميان مردم نسبت به روند سياسي بدبيني خاصي وجود دارد آيا انتخابات اخير به جاي حل مشكلات ، خود مشكل آفرين نبوده است، گفت : اين مساله واقعيت ندارد انتخابات قطعا يك تحول و رويداد تاريخي و مثبت درتاريخ عراق بود مردم عراق با حضور گسترده و با شكوه يك حماسه تاريخي و به ياد ماندني خلق كردند حضور پرشور مردم در انتخابات يك نقطه عطفي در عراق بود كه هرگز شاهد چنين انتخابات آزاد دمكراتيك نبود و انشاء الله به زودي اهداف مورد نظر تحقق خواهد يافت .

انتخابات اخير قطعا يك تحول و رويداد تاريخي و مثبت درتاريخ عراق بود مردم عراق با حضور گسترده و با شكوه يك حماسه تاريخي و به ياد ماندني خلق كردند حضور پرشور مردم در انتخابات يك نقطه عطفي در عراق بود كه هرگز شاهد چنين انتخابات آزاد دمكراتيك نبود و انشاء الله به زودي اهداف مورد نظر تحقق خواهد يافت . رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق

حكيم بابيان اينكه هيچ كس از تاخير در تشكيل دولت جديد خرسند و راضي نيست بلكه بر عكس اين وضعيت تاسف انگيز است در عين حال با توجه به پيچيدگي هاي روند سياسي در عراق جديد اين مساله را غير قابل اجتناب دانست و تاكيد كرد: به هر حال اين پيچيدگي ها وجود دارد ولي انشاء الله به زودي دولت وحدت ملي قدرتمندي كه از پايگاه عظيم مردمي برخوردار باشد ،تشكيل خواهد شد تا در راه حل مشكلات مردم عراق گام بردارد.



رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه درباره اين سوال العربيه كه موضوع پاكسازي بعثي ها را عامل تشديد خشونت ها و ناآرامي ها خواند، گفت : اين تحليل دقيقي نيست گروه هاي تروريستي در عراق وجود دارد و همه آنها معروف هستند آنها شهيد محراب آيت الله حكيم را به شهادت رساندند ، در ادامه جنايت فجيع در كربلا را خلق كردند . افزايش خشونت ها هيچ ارتباطي با روند سياسي ندارد تروريست ها هرگز به فكر خير و صلاح ملت عراق نيستند بلكه به دنبال آوردن مجدد ديكتاتوري و سلطه بر ملت عراق هستند .

وي گفت : قطعا ما با سوء مديريت دستگاه هاي امنيتي عراق مواجه هستيم و اين امر مشكلات زيادي را در زمينه امنيتي بوجود آورده است متاسفانه بسياري از مجرمان در بدنه دستگاه هاي امنيتي و نظامي رخنه كرده اند و خود در حوادث تروريستي دخالت مي كنند كه ترور برادران ما در سازمان بدر را همين عوامل نفوذي انجام دادند.



حكيم برپاكسازي دستگاه هاي امنيتي از وجود جنايتكاران نفوذي و بعثي هايي كه دستانشان به خون بيگناهان آلوده است تاكيد و در عين حال گفت : ما براي توسعه و پيشرفت اين دستگاه ها تلاش خواهيم كرد تا نيروهاي امنيتي مقتدر براي مقابله با تروريست ها و برقراري امنيت در عراق تشكيل شود.



العربيه از حكيم درباره هشدار وزيردفاع آمريكابه ائتلاف عراق يكپارچه درباره هرگونه پاكسازي بعثي ها در دستگاه هاي امنيتي عراق سوال كرد كه وي پاسخ داد: هيچ نامه اي از سوي هيچ مقام آمريكايي در اين باره به ائتلاف عراق يكپارچه مبني بر اجتناب از پاكسازي بعثي ها نرسيده است و اين چيزهايي كه گفته مي شود صرفا اظهارات رسانه اي است . ما به دنبال اين هستيم كه هرگونه بهانه ودستاويزي را از نيروهاي بيگانه براي ادامه حضور در عراق بگيريم زيرا هيچ كس در عراق از حضور آنها خرسند و راضي نيست و ملت عراق هم قطعا موافق نيستند كه حتي يك نظامي بيگانه در كشورشان باقي بماند بنابراين بايد در گام اول هرگونه دستاويز را از نيروهاي بيگانه براي ادامه ماندن در عراق گرفت.



هيچ كس در عراق از حضور آنها خرسند و راضي نيست و ملت عراق هم قطعا موافق نيستند كه حتي يك نظامي بيگانه در كشورشان باقي بماند بنابراين بايد در گام اول هرگونه دستاويز را از نيروهاي بيگانه براي ادامه ماندن در عراق گرفت. رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تاكيد كرد: قطعا با تشكيل دولت مقتدر و يكپارچه و سازماندهي نيروهاي امنيتي قادر به برقراري امنيت و حمايت مردم عراق از آنها وضعيت امنيتي بهتر خواهد شد و ديگر جاي هيچ گونه بهانه اي براي ادامه حضور نيروهاي بيگانه باقي نخواهد ماند.