تعالی جامعه در گرو توجه به آموزش و پرورش است/ ضرورت توجه به مسائل دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش رشد علمی و تربیتی نسل جوان است اظهار داشت: در این راستا شورای آموزش و پرورش می تواند نقش اساسی و کاربردی در این زمینه داشته باشد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتها و توانمندی ها برای رشد علمی و تربیتی نسل جوان عنوان کرد: کسانی که در این زمینه فعالیت دارند و قدم بر می دارند باید خودشان به لحاظ علمی و تربیتی صاحب نظر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این افراد باید مسائل مربوط به نسل جوان را به خوبی درک و لمس کنند بیان داشت: در این راستا آموزش و پرورش باید به صورت جدی وارد عمل شود چرا که بخش عمده ای از تربیت نسل جوان بر عهده این نهاد است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به مسئولیتهای آموزش و پرورش تصریح کرد: برای تربیت نسل جوان آموزش و پرورش باید باور داشته باشد که مغز جامعه محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه تربیت انسانها در آموزش و پرورش است افزود: به طور حتم به دنبال داشتن این باور که آموزش و پرورش مغز یک جامعه محسوب می شود همت و جدیت در کار نیز افزایش می یابد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: همچنین داشتن این باور به رشد علمی و تربیتی نسل جوان و جامعه کمک خواهد کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر اینکه شورای آموزش و پرورش نقش اساسی در سیاست گذاری برنامه ها و ایجاد رغبت و شوق نسل جوان به مسائل دینی دارد افزود: به طور حتم این شورا می تواند در ایجاد انگیزه میان نسل جوان نقش تاثیر گذاری داشته باشد.

وی تاکید کرد که در این راستا باید همه دستگاههای اجرایی در کنار یکدیگر برای بارور کردن نهاد آموزش و پرورش تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر بیان دستاوردهای علمی و تربیتی گفت: این امر بسیار مهم است و باید دستاوردهایی که از طریق رشد علمی و تربیتی نسل جوان به دست آمده را بازگو کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی ها در این زمینه تصریح کرد: در این راستا باید ظرفیتها و توانمندیهای موجود در استان را شکوفا کنیم نه اینکه این استعدادها را از دست بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه کار شورای آموزش و پرورش سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای رشد علمی جامعه است عنوان کرد: در این راستا لازمه کار داشتن برنامه ریزی و پیشنهاد است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش قوی نقش کلیدی در رشد علمی و تربیتی جامعه دارد بیان داشت: به طور حتم این شورا می تواند قابلیتها و ظرفیتهای دستگاههای مرتبط را در راستای توسعه علمی جامعه پای کار بیاورد.