محمد بهرامی صبح یکشنبه در حاشیه دومین کارگاه آموزشی از سلسله کارگاه‌های "آموزش خانواده متعادل" در سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کارگاه آموزشی با همکاری چهار نهاد فعال در زمینه امور جوانان تا کنون در دو دوره پنج مرحله‌ای "آموزش خانواده متعادل" در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش جوانان در زمینه‌های ازدواج و خانواده، گفت: ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان به ویژه جوانان در راستای کمک به تحکیم بنیان عاطفی و معنوی خانه و خانواده، به عنوان اصلی‌ترین کانون اجتماعی از اهداف اصلی این کارگاه های آموزشی است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان ضمن اشاره به استقبال مطلوب شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی "آموزش خانواده متعادل"، اظهار داشت: در این کارگاه‌های آموزشی، جدیدترین روش‌ها و الگوهای زیر ساختی تغییر رفتار در خانواده‌ها توسط اساتید مجرب و مطرح ملی ارائه می‌شود.

بهرامی افزود: کارگاه‌های آموزشی "خانواده متعادل" توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، با همکاری معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، مؤسسه خیریه "مهد کرامت" و کانون فرهنگی مسجد "المهدی(عج)" از مهرماه سال‌جاری آغاز و تا اسفند ماه ادامه دارد.

وی همچنین از راه اندازی سامانه تبلیغات محیطی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان خبر داد و گفت: این امر در راستای تحقق شهر الکترونیک و ایجاد عدالت جهت بهره مندی یکسان متقضیان از خدمات تبلیغات محیطی شهر سامانه تبلیغات محیطی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان راه اندازی شد.

بهرامی گفت: متقاضیان استفاده از تبلیغات محیطی شهر می توانند به سایت www.semnan tm.ir مراجعه و جهت بهره برداری از این خدمات ثبت نام کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با بیان اینکه مراجعان به این سایت می توانند پرتابل یا استند مورد نظر خود را به مدت یک هفته اجاره کرده و هزینه آن را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند، افزود: در آینده نزدیک فقط امکان دسترسی کانون‌های آگهی، تبلیغات، مؤسسات و هیئت‌های فرهنگی-مذهبی به این سامانه مهیا خواهد شد و بخش خصوصی برای دستیابی به خدمات تبلیغات محیطی باید از طریق کانون های آگهی وتبلیغات اقدام کنند.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه برای هیئت های مذهبی دارای مجوز از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی می‌توانند با ثبت نام درسایت و اجاره پرتابل مذکور از پنج روز خدمات رایگان برای حداکثر دو پرتابل بهره مند شوند.

بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان 300 استند و 48 پرتابل شهری را برای تبلیغات محیطی آماده کرده و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.