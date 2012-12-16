محمد بهرامی صبح یکشنبه در حاشیه دومین کارگاه آموزشی از سلسله کارگاههای "آموزش خانواده متعادل" در سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کارگاه آموزشی با همکاری چهار نهاد فعال در زمینه امور جوانان تا کنون در دو دوره پنج مرحلهای "آموزش خانواده متعادل" در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت آموزش جوانان در زمینههای ازدواج و خانواده، گفت: ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان به ویژه جوانان در راستای کمک به تحکیم بنیان عاطفی و معنوی خانه و خانواده، به عنوان اصلیترین کانون اجتماعی از اهداف اصلی این کارگاه های آموزشی است.
مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان ضمن اشاره به استقبال مطلوب شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی "آموزش خانواده متعادل"، اظهار داشت: در این کارگاههای آموزشی، جدیدترین روشها و الگوهای زیر ساختی تغییر رفتار در خانوادهها توسط اساتید مجرب و مطرح ملی ارائه میشود.
بهرامی افزود: کارگاههای آموزشی "خانواده متعادل" توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، با همکاری معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، مؤسسه خیریه "مهد کرامت" و کانون فرهنگی مسجد "المهدی(عج)" از مهرماه سالجاری آغاز و تا اسفند ماه ادامه دارد.
وی همچنین از راه اندازی سامانه تبلیغات محیطی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان خبر داد و گفت: این امر در راستای تحقق شهر الکترونیک و ایجاد عدالت جهت بهره مندی یکسان متقضیان از خدمات تبلیغات محیطی شهر سامانه تبلیغات محیطی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان راه اندازی شد.
بهرامی گفت: متقاضیان استفاده از تبلیغات محیطی شهر می توانند به سایت www.semnan tm.ir مراجعه و جهت بهره برداری از این خدمات ثبت نام کنند.
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