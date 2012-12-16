افزایش ارتباط با صنعت مهمترین برنامه دانشگاه آزاد گچساران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورانفر شنبه شب در آئین آغاز هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران گفت: ساماندهی وضعیت کارآموزان و طرح درآمدزایی در ارتباط با صنعت از اولویت های معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد گچساران است.

وی افزود: با افتتاح ساختمان جدید آزمایشگاه ها، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در رشته های فنی و مهندسی و همچنین رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه برطرف خواهد شد.

پورانفر با بیان اینکه باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به عنوان باشگاه برتر کشور در زمینه پژوهشی معرفی شده است، اظهار داشت: تاکنون 100 نفر عضو معمولی و11 نفر استعدادهای درخشان در این باشگاه فعالیت پژوهشی داشته اند.

وی افزود: انتشار 9 مقاله در مجلات معتبر بین المللی و دو مقاله در همایش های بین المللی و همچنین چندین طرح خاتمه یافته و یا در حال انعقاد قرار داد، از مهمترین فعالیت های یکساله این باشگاه است.

پورانفر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران را ارزنده عنوان کرد و افزود: تاکنون 43 طرح پژوهشی در این واحد خاتمه یافته و 15 طرح در حال بستن قرارداد است.

وی همچنین اقدامات صورت گرفته در حوزه کتاب را از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون خرید 230 میلیون ریال کتاب عنوان کرد وافزود: چاپ 10 جلد کتاب و همچنین بستن قرارداد با هشت نفر از مولفین از دیگر اقدامات این معاونت در امر پژوهش بوده است.

پورانفر تجهیز کتابخانه مرکزی و خرید شش سرور برای مرکز اینترنت دانشگاه را از مهمترین اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

وی افزود: طراحی و خرید نرم افزارهای نیروی انسانی و همچنین نرم افزار انبار گردانی از مهمترین برنامه های پیش روی معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران است.