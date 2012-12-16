موانع مراودات تجاری در مرز مهران به طور کامل برطرف می شود

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو کشور ایران و عراق دارای زمینههای مختلفی در بخشهای فرهنگی و اجتماعی و ... هستند.
وی ادامه داد: این زمینههای مشترک مهمترین عامل افزایش مراودات در بخشهای مختلف از جمله تجارت و تردد زوار است.
عباس زاده افزود: وجود بازارچه مرزی مهران از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان و کشور محسوب میشود که مورد عنایت ویژه است.
این مسئول تصریح کرد: افزون بر این، پایانه مستقر در مرز مهران از پر ترددترین مرزهای کشور به سمت عتبات عالیات است.
عباس زاده ادامه داد: فرصت فراهم شده در مقوله تجارت چمدانی می تواند اقتصاد و زندگی مردم منطقه را متحول کند و به سبب اهمیت موضوع بزودی کارگروهی در استان تشکیل می شود که این موضوع را اجرایی خواهد کرد.
استاندار ایلام گفت: ممانعت از ورود کامیونهای حامل بار ایران به داخل کشور عراق یکی از مشکلات ریشهای گسترش همکاریهای مرزی میان دو استان واسط و ایلام است.
وی ادامه داد: این درحالی است که کامیونهای عراقی بدون هیچگونه محدودیتی وارد جمهوری اسلامی ایران میشوند.
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