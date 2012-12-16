بی توجهی به سلیقه مخاطب عامل رکود سینما است

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر سینما فرهنگ اراک بی توجهی به سلیقه مخاطب را عامل رکود سینما دانست و گفت: استقبال مخاطبان از سینما نسبت به سال های پیش کمتر شده و دلیل آن بی توجهی به سلیقه مخاطب است.