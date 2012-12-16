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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

بیات:

بی توجهی به سلیقه مخاطب عامل رکود سینما است

بی توجهی به سلیقه مخاطب عامل رکود سینما است

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر سینما فرهنگ اراک بی توجهی به سلیقه مخاطب را عامل رکود سینما دانست و گفت: استقبال مخاطبان از سینما نسبت به سال های پیش کمتر شده و دلیل آن بی توجهی به سلیقه مخاطب است.

حسان بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سینما دچار حاشیه شده است وتهیه کنندگان منافع خود را به سلیقه و خواست مردم ترجیح می دهند.

وی رواج سریال های  ماهواره ای را از دیگر عوامل کمرنگ شدن استقبال از سینما خواند و اظهار کرد: جذابیت های کارت پستالی سریال های شبکه های ماهواره ای باعث شده که مردم دیگر رغبتی  به دیدن شبکه های داخلی و سینما نشان دهند.

بیات با بیان اینکه پژوهشگران باید وارد عرصه سینما شوند، ادامه داد: پژوهشگران و جامعه شناسان می توانند با نیاز سنجی و آگاهی از خواست مردم فیلمسازان را در تولید فیلم مناسب یاری کنند.

وی افزایش قیمت بلیت را در کم شدن مخاطب بی تاثیر خواند و گفت: تجربه سینماداری ثابت کرده که مردم برای دیدن فیلم خوب با رغبت پول می دهند  ولی اگر فیلمی کیفیت نداشته باشد حتی با بلیت دعوتی نیز به سینماها کشیده نمی شوند.
 

کد مطلب 1767245

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