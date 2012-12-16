به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اقبالی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت : حدود 24 ورزشکار نوجوان و جوان از سراسر کشور از دی ماه برای مدت سه روز در تهران تمرینات خود را پیگیری می کنند و زیر نظر چهار مربی مسائل فنی و برنامه های تاکتیکی برای آنها مرور می شود.



وی افزود: این افراد طی برنامه های مختلف انجمن شنا از جمله رقابت های قهرمان کشوری، مسابقات لیگ و جشنواره استعدادیابی نوجوانان وجوانان دارای معلولیت انتخاب شده اند و تعدادی از آنها نیز از ملی پوشان مدال آور کشورمان هستند که در مسابقات جوانان جهان ژاپن، گوانگجو و سایر مسابقات موفق به کسب افتخاراتی برای ایران شده اند.



رئیس انجمن شنا در ادامه افزود: این مرحله از تمرینات ،نخستین مرحله از سلسله اردوهای آمادگی برای مسابقات 2013 مالزی است و تا زمان اعزام در فواصل مورد نظر برگزار می شود. همچنین برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات لیگ شنای سال 91 در حال انجام است و به زودی زمان و مکان برگزاری آن اعلام می شود.



ایران برای نخستین بار در رقابت‌های پارالمپیک لندن، نماینده ای در رشته شنا (شاهین ایزدیار) اعزام کرد.