به گزارش خبرنگار مهر، امیر مظاهری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان، ضمن تاکید بر بهبود روشنایی پارکها در این شهر گفت: طرح بهبود وضع روشنایی در بلوار بسیج، میدان نماز، میدان کوثر، میدان امام علی(ع)، میدان امام خمینی(ره)، بلوار و میدان سعدی، میدان هفتمتیر، میدان شقایق، بوستان اشراق و بوستان شریعتی اجرا شده است.
وی با اشاره به بهرهگیری از حداکثر ظرفیت نیروهای واحد برق سازمان پارکها و فضای سبز در تعویض چراغها و پرژکتورهای سوخته ابراز امیدواری کرد: روشنایی پارکهای عمومی تا پایان امسال به وضعیت ایدهآل نزدیک شود.
بهره گیری از نانو کود کلاته خضراء در فضای سبز سمنان
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان گفت: بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی و نمونهبرداری تخصصی برای گسترش و ارتقای کیفیت فضای سبز شهر و همچنین کاستن از آلودگیهای زیست محیطی، شهرداری سمنان در نظر دارد از کودهایی با نام تجاری " نانو کود کلاته خضراء " استفاده کند.
وی با بیان اینکه این کود از جمله دستاوردهای علمی کشور در بخش نانوتکنولوژی است، افزود: کشورهایی نظیر ژاپن و استرالیا هم مشتری آن هستند و علاوه بر کشورهای مذکور به کره، ترکیه و انگلستان نیز صادر می شود.
مظاهری با اشاره به اینکه نانو کود کلاته خضراء ، علاوه بر قابلیتهای بیشتر نسبت به کود شیمیایی، مضرات آن را ندارد اظهار داشت: با قدرت جذب و مصرف بالا در خاک، ساختار آلی سنتتیک ، سازگاری با محیط زیست، نانو کمپلکس بودن و ایجاد تحرک بیشتر در گیاه، و برای شادابی فضای سبز و بهرهوری بیشتر اقتصادی مفید است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان تصریح کرد: قیمت ارزانتر، نسبت به مشابه خارجی، نحوه استفاده آسان، از جمله ویژگیهای دیگر این کود است.
وی افزود: از دیگر ویژگی های این کود می توان به ترکیب میکرو کامل خضراء ویژه تقویت گیاهان فضای سبز با قابلیت جذب از طریق محلول پاشی ومصرف خاکی در هر مرحله از رشد گیاه و افزایش مقاومت گیاهان درمقابله با آفات و تنش های محیطی همچون سرما زدگی، گرما زدگی و کم آبی اشاره کرد.
مظاهری با اشاره به شرایط جوی سمنان افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی سمنان که تابستانهای گرم و زمستانهای سردی دارد امکان کاشت در تمام فصول وجود ندارد.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان فصل کاشت در این شهر را در دو محدوده زمانی و از 15 اسفندماه تا 15 اردیبهشت و 15 شهریور تا 15 آبان ماه اعلام کرد و گفت: خارج از این محدوده زمانی امکان کاشت وجود ندارد مگر در صورتی که افتتاح پروِژه را در پیش داشته باشیم.
وی با اشاره به اجرای روش آبیاری جدید در شهر سمنان، تصریح کرد: برای مقابله با معضل کم آبی سیستمهای قطرهای و بارانی راه اندازی شده است که این روش بهترین روش آبیاری و نسبت به آبیاری توسط نیروی انسانی راندمان بهتر و بیشتری دارد.
مظاهری در خاتمه اظهار داشت: در سیستمهای جدید 90 درصد آب قابل استفاده است که در سیستم آبیاری با نیروی انسانی به 60 درصد کاهش مییابد و این در حالی است که ما هنوز سیستم آبیاری با تانکر را داریم که باید با سیستم جدید تعویض شوند.
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