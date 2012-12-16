تردد در همه محورهای ارتباطی آذربایجان غربی جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه صبح یکشنبه در جمعه خبرنگاران با اشاره به جریان عبور و مرور در همه جاده های آذربایجان غربی، افزود: گروه های راهداری از نخستین ساعات بارش برف در جاده ها فعال و در حال گشت زنی بوده و تا کنون هیچ یک از محورها مسدود گزارش نشده است.

وی با اشاره به بارش سنگین برف از عصر روز شنبه در اکثر محور ارتباطی آذرباجان غربی، اظهار داشت: راهداران عملیات برفروبی، نمک پاشی و تیغ زنی را در مراحل زمانی مختلف انجام داده اند ولی با توجه به ادامه بارشها تردد وسایط نقلیه در جاده های استان به کندی انجام می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عبور و مرور خودروها در محورها را با رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی امکان پذیر دانست و با بیان اینکه بارش برف چهره ای زمستانی به مناطق جنوبی بخشیده، اکیپ های راهداریدر محورهای مواصلاتی جنوب استان مشغول گشت زنی هستند.

محبت خواه حجم عملیات برفروبی در محور های اصلی و فرعی شهرستان چالدران را 35 هزار و 700 مترمکعب اعلام و با اشاره به اینکه بیش از 38 تن نمک و 83 تن شن مصرفی برای اجرای این عملیات راهداری مصرف شده، عنوان کرد: عملیات راهداریی زمستانی در راههای ارتباطی چالدران با استفاده از 7 دستگاه ماشین آلات اجرا می شود.

استفاده از زنجیر چرخ در در گردنه های زمزیران و قره بلاغ مهاباد



همچنین به دلیل بارش برف و کولاک تردد در گردنه های زمزیران و قره بلاغ مهاباد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست، بطوریکه هم اکنون به دلیل بارش و یخبندان در گردنه زمزیران در محور مهاباد به سردشت تردد در این گردنه تنها با استفاده از زنجیر چرخ میسر بوده و وضعیت قره بلاغ در محور مهاباد به بوکان در جاده برهان نیز مشابه است.

بارش برف و کولاک از عصر روز شنبه به ارتفاع متوسط 15 سانتی متر، بسیاری از جاده های آذربایجان غربی را سفیدپوش کرده است.