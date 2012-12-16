به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه شنبه در کارگاه جنگ نرم پاسداران سپاه استان سمنان که با موضوع "سبک زندگی اسلامی" در حسینیه ثارالله این نهاد برگزار شد، اظهار داشت: گفتمان سبک زندگی اسلامی به تفصیل توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، لکن توجه و عملیاتیسازی آن، نکتهای است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.
وی افزود: واکاوی هر مسئلهای نیازمند تبیین و توضیح و بحث و گفتوگو است و در مورد سبک زندگی نیز به همین صورت است و باید این مسئله به صورت واضح و مبرهن تبیین و تشریح شود.
مفهومسازی کاری پیغمبرانه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان مفهومسازی را کاری پیغمبرانه خواند و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر با اطلاع دقیق و بررسی و کارشناسی دقیق مفاهیمی مانند مردمسالاری دینی، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی و نظایر آن را وارد ادبیات ایران اسلامی کردند.
سوقندی تصریح کرد: وقتی گفته میشود سبک زندگی اسلامی بدین معناست که هر سبکی و هر زندگی مدنظر نیست؛ بلکه آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب است سبک زندگی اسلامی است نه غربی؛ بنابراین باید علاوه بر تبیین سبک زندگی اسلامی، به تبیین سبک زندگی غربی که در مقابل اسلام است نیز پرداخته شود.
تبیین سبک زندگی اسلامی نیازمند مهندسی فرهنگی است
وی با بیان اینکه سبک زندگی تلفیقی از اعتقادات، باورها، آداب و اخلاق است، اظهار داشت: بررسی و تبیین سبک زندگی اسلامی نیازمند مهندسی فرهنگی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: گفتمان سبک زندگی اسلامی یک گفتمان میانرشتهای و بین رشتهای است و علوم و فنون مختلف در آن دخیل هستند و در واقع واکاوی و تبیین سبک زندگی اسلامی نیازمند بیان مقدماتی است.
آزادی، محور سبک زندگی غربی
سوقندی ضمن تاکید بر اینکه آزادی، در سبک زندگی غربی، محور است، تصریح کرد: این در حالی است که بیتالغزل در سبک زندگی اسلامی عدالت است.
وی با بیان اینکه غرب دو وجه دارد یک بلوار و یک لابراتوار گفت: آنچه غربیها به ما دادهاند مظاهر غرب یا همان بلوار است همان چیزی که میشود آن را به سبک زندگی غربی تعبیر کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان تأکید کرد: اگر گفتمان سبک زندگی اسلامی مورد توجه قرار گیرد مرز ما با تفکر و اندیشه غربی مشخص میشود.
انسان، مرز اسلام با غرب
سوقندی با بیان اینکه تعریف ما از انسان مرز ما را با غرب مشخص میکند، ادامه داد: دانشمندان غربی تعاریف زیادی برای انسان ارائه کردهاند و متأسفانه بعضی از آن تعاریف نه تنها در حد نظریه باقی نمانده بلکه مبنای نظامسازی شده است.
وی اضافه کرد: در واقع میتوان گفت انسان در غرب موجودی است که بین دو تاریکی، بدون مبدأ و معاد اسیر شده در حالیکه در سبک زندگی اسلامی سخن از انسان در مقام عبودیت است و برخلاف سبک غربی، مبدأ و معاد انسان مشخص است.
سوقندی گفت: دین در غرب نهادی در کنار سایر نهادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و در واقع موضوعی در کنار بقیه موضوعات است اما در اندیشه اسلامی و در مکتب وحی، دین متن و محتوای همه موضوعات و نهادها است.
اسلام مبتنی بر وحی غرب را به هراس واداشته است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بیان داشت: وقتی سخن از سبک زندگی اسلامی به میان میآید در حقیقت بدین معناست که اسلام مدل، راه و الگو ارائه میدهد و منظور از اسلام، اسلام آمریکایی و وهابیت نیست بلکه اسلام مبتنی بر وحی و اسلام ناب محمدی است.
سوقندی با بیان اینکه اسلام مبتنی بر وحی همان اسلامی است که غرب را به هراس واداشته است، خاطرنشان کرد: اسلام ناب، اسلامی است که در رأس آن پیغمبراسلام تلاش برای جامعه دینی دارد و اسلامی است که امام حسین (ع)، برای احیای آن به کربلا میرود.
انسان در تفکر و اندیشه غربی محور هستی است
وی ادامه داد: انسان در تفکر و اندیشه غربی محور هستی است و میخواهد خدایی کند نه بندگی؛ اما در تفکر اسلام خدا محور هستی و انسان بنده و مخلوق خداوند است و ارزش او بر مبنای عبودیت و تقوا است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: ارزشها در سبک زندگی غربی متفاوت است و ملاک ارزشگذاری انسانها برحسب ثروت و قدرت است در حالی که در تفکر و سبک زندگی اسلامی میبینیم که بلال حبشی در کنار رسول الله قرار میگیرد و این امر را در زمان هشت سال دفاع مقدس نیز شاهد و ناظر بودیم.
وجود آسیب و مشکل در بحث نرمافزاری سبک زندگی
سوقندی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند در بخش نرمافزاری سبک زندگی که نقطه مقابل جنگ نرم است پیشرفتی نداشتهایم و آسیبها را مطرح کردند.
وی ادامه داد: در بحث نرمافزاری سبک زندگی در حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار آسیب و مشکل شدهایم و راهکار رفع آسیبپذیریهای ما برگشت به الگو و مدل اسلامی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: ویژگی سبک زندگی اسلامی علمآموزی و دانش همراه با معرفت، عقل و بصیرت است؛ اما در سبک زندگی غربی علم پیشرفت کرده است اما انسانیت هیچ پیشرفتی نداشته است.
راه مأنوس شدن با سبک زندگی اسلامی، سبکخوانی است
سوقندی اذعان داشت: سبکخوانی یکی از راههای مأنوس شدن با سبک زندگی اسلامی است و سبک زندگی اسلامی باید تبدیل به فرهنگ شود.
وی با بیان اینکه متون دینی و اسلامی ما غنی است، گفت: اگر میخواهیم سبک زندگیمان اسلامی شود باید خواندن قرآن و نهجالبلاغه، وصیتنامه امام(ره)، زیارت عاشورا، رساله حقوق امام سجاد(ع)، خطبه فدکیه، خطبه حضرت زینب(س) و امام سجاد (ع) و سایر متون اسلامی به صورتی باشد که سبک زندگی از آن استخراج شود.
تعهد و مسئولیتپذیری یکی دیگر از ویژگیهای سبک زندگی اسلامی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: یکی دیگر از ویژگیهای سبک زندگی اسلامی تعهد و مسئولیتپذیری است بر خلاف سبک زندگی غربی که در غرب حقوق مطرح میشود اما هیچگاه از تکالیف حرفی به میان نمیآید.
سوقندی تأکید کرد: سپاه و بسیج و مجموعههایی که تابع محض ولایت هستند؛ باید وارد عمل شوند و به تبیین گفتمان سبک زندگی بپردازند.
سوقندی در خاتمه افزود: امروز متأسفانه دشمنان اعتقادات و باورهای ما را نشانه رفتهاند و باید این امر مورد توجه جدی قرار گیرد.
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