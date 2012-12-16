نقشه راه بیداری اسلامی باید توسط حوزه و دانشگاه ترسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در نخستین همایش نقش راهبردی دانشگاهها و حوزه های علمیه در تحول هندسه قدرت جهانی، به عنوان دبیر این همایش اظهار کرد: موضوع نقش دانشگاهها و حوزه علمیه در هندسه قدرت در جهان و نقش علم در قدرت در شرایط حاضر ناشی از بیداری اسلامی موجی جدید و به نوعی قوی ترین موج در طول 150 تا 200 سال اخیر است.

وی با تشریح نقش دانشگاهها و حوزه های علمیه در شکل گیری بیداری اسلامی و ادامه راه آن افزود: تفاوت های جوهری بسیار زیادی بین اسلام و دیدگاههای غرب بعد از رنسانس در رابطه با علم وجود دارد به نوعی که در اسلام علم نتیجه ایمان و قدرت تولید کننده علم و علم کمک کننده به قدرت است. قدرت همواره موجب توسعه و گسترش ایمان بشریت در اسلام شده است و علم همواره به این موضوع کمک کرده است.



مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل تصریح کرد: هیچ گاه علم و ایمان در تاریخ اسلام روبروی یکدیگر نبوده اند و همواره علم و عمل و قدرت مکمل یکدیگر بوده اند البته در غرب هیچ گاه شاهد چنین موضوعی نبوده ایم . چرا که علم مقابل کلیسا ایستاد و لیبرالیسم و مارکیسیم حاصل آن بودند.



وی ادامه داد: معنای ایستادن علم در مقابل ایمان و به خدمت گرفتن آن برای قدرت در غرب چنین است که اگر صاحبان قدرت امکاناتی فراهم کنند با پول و سرمایه آنان علم رونق می گیرد. اگر فردی نبوغی داشته باشد بورسیه می شود اما در خدمت خواسته های قدرتمندان . ساخت بمب اتمی و کاربرد آن در ژاپن نشان داد علم در خدمت قدرت خبیث غرب قرار گرفت و این موضوع بارزترین نمونه علم در خدمت قدرت بود.



دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه از زمان آغاز استعمار علم در اروپا پیشرفت کرد و در خدمت قدرت قرار گرفت، گفت: اولین استعمارگران پرتغال و اسپانیا بودند و در کشور ما نیز استعمار آنان از صفویه شروع شد و تا زمان ما ادامه یافت به طوری که کشور ما نیز به مدت 400 سال تا دهه های اخیر مستعمره آنها بود. این موضوع هم خود نمونه ای از به خدمت گرفتن علم برای قدرت بود.



ولایتی با بیان اینکه در تاریخ تمدن اسلامی دانشمندان ما برای بسط ایمان و پیشبرد جامعه و تعمیق اهداف اسلامی بسیار تلاش کردند و حتی از جانشان گذشتند عنوان کرد: حوزه ها و دانشگاه های مسلمان باید در جهت پیشبرد شان اسلام و خدمت به مردم همچون گذشته تلاش کنند. حال که بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفته و مردم برای مقابله با دیکتاتورها به شعارهای اسلامی و الگوبرداری از انقلاب اسلامی روی آورده اند باید جهت ادامه این مسیر و جلوگیری از انحراف آن تلاش کرد.



وی اضافه کرد: مطمئنا با توجه به ماهیت انقلاب های منطقه که ناشی از بیداری اسلامی است همان گونه که تاکنون شاهد بوده ایم هر انتخاباتی در این کشورها برگزار شود منجر به پیروزی مسلمانان خواهد شد. اگر دانشگاهیان و علما خط راهی برای ادامه راه بیداری اسلامی و جلوگیری از انحراف آن ترسیم نکنند قطعا غربی ها دنبال عوض کردن جریان بیداری اسلامی خواهند بود.



ولایتی اظهار کرد: آنچه در سوریه اتفاق افتاده یکی از پاتک های جریان مخالف بیداری اسلامی است آنها آمدند و با حمایت برخی از کشورهای منطقه القاعده را مستقر کردند و انفجارها و تیراندازی هایی در بین مردم عادی راه انداختند. آمریکا هم اعلام کرد که ما طرفدار مخالفان سوری هستیم و اتحادیه اروپا که به ابزاری در دست آمریکا تبدیل شده است این موضوع را تایید کرد.



دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه امروز اتحادیه اروپا گوش به فرمان کاخ سفید است و به نوعی استعمار سیاسی در این اتحادیه حاکم شده است گفت: به غیر از چند کشور اتحادیه اروپا مابقی گوش به فرمان آمریکا هستند. اروپای شرقی از استعمار روسیه درآمد و در چنگال اتحادیه اروپا اسیر شد.



وی ادامه داد: امروزه اوضاع یونان و رسیدن بیکاری در برخی نقاط اسپانیا تا 40 درصد نشان دهنده وضعیت اتحادیه اروپاست مگر کشورهای اروپایی جرات می کنند در مقابل تصمیماتی که برای آنان گرفته می شود حرفی بزنند. امروز کدام کشور می تواند در اتحادیه اروپا بر اساس مصالح ملی خود تصمیم بگیرد و استقلال داشته باشد.



ولایتی با بیان اینکه شروط پرداخت وام به کشورهای اتحادیه اروپا غیر منصفانه و به ضرر اقشار کم درآمد است یادآور شد: اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه وام پرداخت می کند به شرط اینکه هزینه های عمومی آنان کم شود این یعنی زندگی فقرا باید مختل شود و برای اینکه دخل و خرج و هزینه های عمومی کم شود مشکلات ناشی از بیکاری به خصوص برای طبقه محروم هر روز افزوده می شود.



رئیس همایش نقش راهبردی دانشگاهها و حوزه های علمیه در تحول هندسه قدرت جهانی گفت: تا قبل از روی کارآمدن اوباما در آمریکا تعداد کوپن بگیرهای آمریکا برای دریافت غذا 40 میلیون نفر بوده در حالیکه امروز این تعداد به 50 میلیون نفر رسیده است البته این موضوعات باعث نمی شود فکر کنیم که ما در داخل مشکلی نداریم.



ولایتی خاطر نشان کرد: در ایران از صدر مشروطه حزب سوسیالیستی، مشروطه، مشروعه و دموکراتیک داشته ایم و همواره تبلیغ غرب می شده است. متاسفانه بر اساس فرهنگ غربی دانش آموزان و دانشجویان ما تربیت می شدند و نتیجه اش حکومت محمد رضا شاه شد.



وی با تاکید براینکه امروز شیعه و سنی قبول دارند که پرچم عزت اسلام را شیعیان بلند کرده اند، اظهار کرد: حفظ این فرهنگ بسیار مهم است که البته رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده اند.



مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خاطر نشان کرد: ایران امروز به لحاظ وجود مقالات علمی دارای رتبه شانزدهم دنیاست که این موضوع ناشی از استقلال و به برکت اسلام است البته قبل از انقلاب هم ایران در جهان شناخته می شد اما صرفا به عنوان محلی که دارای فرش ، زعفران و خاویار است.

