  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

قیمت انواع ارز در یکشنبه/

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه بیست و ششم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 3237 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1383 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل است: 

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24589

4589

یورو

32367

32367

درهم امارات

6694

6694

لیرترکیه

13829

13829

یوآن چین

3937

3937

روپیه هند

451

451

روبل روسیه

801

801

یکصد ین ژاپن

29400

29400

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000
 
کد مطلب 1767266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها