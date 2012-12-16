حسین بهزادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پروژه مسیر سلامت با اعتبار 130 میلیون تومان واقع در ضلع شمالی بوستان معلم تا یک ماه آینده در صورت مناسب بودن اوضاع جوی به بهره برداری می رسد.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه مسیر سلامت در مدت چهار ماه اجرا میشود و در حال حاضر از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه مسیر سلامت در مدت چهار ماه اجرا میشود و در حال حاضر از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
وی افزود: این مسیر در سه هزار مترمربع مساحت و در طول هزار متر و عرض سه متر در حال احداث است.
بهزادپور، هدف از اجرای این پروژه را ایجاد مسیری برای ورزش همگانی و پیادهروی در محلی امن و آرام برای شهروندان عنوان و بیان کرد: در صورت مناسب بودن اوضاع جوی پروژه در یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
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