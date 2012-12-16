خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد: باند جاعلان کارتهای بانکی عضو شتاب که با شگرد جدید و خاصی موجودی حساب شهروندان را خالی میکردند، با همکاری پلیس فتا و حراست بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند.
خبر دیگر اینکه یک هکر یک میلیارد و 200 میلیون تومانی از حسابهای دولتی نیز در پی هوشیاری فردی طلافروش، حراست بانک و پلیس آگاهی دستگیر شد.
ماجرا این گونه روایت شده است که این هکر حرفهای برای خرید میلیارد و 200 میلیون تومان طلا به یک طلا فروشی مراجعه و میخواهد برای انتقال وجه از دستگاه پُز ( پرداخت الکترونیک) استفاده کند.
باتوجه با اجرای طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)، وجه انتقالی، آنلاین به حساب طلافروش نمیرود و با تاخیر این کار انجام میشود. در این میان، طلافروش که به خریدار مشکوک شده بود، از این فرصت استفاده کرده و موضوع را با حراست بانک درمیان میگذارد.
پس از بررسیهایی، مشخص میشود که خریدار یک میلیارد و 200 میلیون تومانی طلا، یک هکر حرفهای از حسابهای دولتی است که برهمین اساس، با همکاری آگاهی تهران، این فرد دستگیر میشود.
نظر شما