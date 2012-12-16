  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

دو خبر ویژه مهر/

"شاپرک" هکر 1.2 میلیاردی را به تور انداخت/ دستگیری باند جاعلان کارت‌های بانکی

"شاپرک" هکر 1.2 میلیاردی را به تور انداخت/ دستگیری باند جاعلان کارت‌های بانکی

باند جاعلان کارت‌های بانکی عضو شتاب در استان فارس با همکاری پلیس فتا و حراست بانک ملی دستگیر شدند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد: باند جاعلان کارت‌های بانکی عضو شتاب که با شگرد جدید و خاصی موجودی حساب شهروندان را خالی می‌کردند، با همکاری پلیس فتا و حراست بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند.

خبر دیگر اینکه یک هکر یک میلیارد و 200 میلیون تومانی از حساب‌های دولتی نیز در پی هوشیاری فردی طلافروش، حراست بانک و پلیس آگاهی دستگیر شد.

ماجرا این گونه روایت شده است که این هکر حرفه‌ای برای خرید میلیارد و 200 میلیون تومان طلا به یک طلا فروشی مراجعه و می‌خواهد برای انتقال وجه از دستگاه پُز ( پرداخت الکترونیک) استفاده ‌کند.

باتوجه با اجرای طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)، وجه انتقالی، آنلاین به حساب طلافروش نمی‌رود و با تاخیر این کار انجام می‌شود. در این میان، طلافروش که به خریدار مشکوک شده بود، از این فرصت استفاده کرده و موضوع را با حراست بانک درمیان می‌گذارد.

پس از بررسی‌هایی، مشخص می‌شود که خریدار یک میلیارد و 200 میلیون تومانی طلا، یک هکر حرفه‌ای از حساب‌های دولتی است که برهمین اساس، با همکاری آگاهی تهران، این فرد دستگیر می‌شود.

کد مطلب 1767272

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