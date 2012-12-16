120 میلیون تومان برای آموزشهای تحلیل محتوای کتاب الکترونیک در لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کلانتری شامگاه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر طرح تولید محتوا کتاب الکترونیک توسط آموزش و پرورش لرستان در دست اجرا است که برای آموزش ضمن خدمت معلمان در این زمینه 120 میلیون تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 60 کلاس در استان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در هرکدام از این کلاسهای آموزشی 30 نفر از معلمان شرکت خواهند کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان یکی از مباحثی که باید در توسعه مدارس هوشمند مدنظر قرار گیرد تامین محتوای کتب الکترونیک است گفت: در سال گذشته کتاب ریاضی دو توسط اداره کل آموزش و پرورش لرستان تولید محتوای الکترونیکی شد.

کلانتری افزود: در این راستا برای تولید محتوا الکترونیکی برای هر کتاب درسی در استان 12 تا 15 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به آموزش معلمان برای اجرای این طرح در استان تصریح کرد: تا کنون برای اجرای این طرح سه هزار نفر از معلمان لرستانی آموزشهای لازم را گذرانده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با بیان اینکه یکی از برنامه های در دستور این اداره کل احداث یادمان شهدا در سطح برخی مدارس استان است افزود: این طرح نیازمند همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و بسیج دانش آموزی استان است.

کلانتری گفت: دراین راستا در هر شهرستان استان 8 یادمان شهدا احداث می شود.