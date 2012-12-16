نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در بجنورد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه صبح یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در محل سالن کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 73 غرفه گشایش یافت.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خراسان شمالی از 26 لغایت 29 آذر ماه به مدت چهار روز و با شرکت تمامی دستگاه های اجرایی و آموزشی این استان برگزار می شود.

جعفر محمدی افزود: در این نمایشگاه دستگاههای اجرایی و آموزشی خراسان شمالی دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش می گذارند و نمایش طرحهای پژوهشی و برنامه های علمی و تحقیقاتی نهادها و دانشگاههای استان، برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی، تقدیر از اساتید و دانشجویان محقق، برپایی نشستهای دانشجویی و ... از جمله برنامه های اصلی و جانبی این نمایشگاه چهار روزه خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: اختتامیه این نمایشگاه نیز 30 آذر ماه با حضور بهرام محمدیان؛ معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، استاندار خراسان شمالی و جمعی دیگر از مسئولان استانی در محل سالن بصیرت دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این مراسم طرح های پژوهشی برتر، پایان نامه های برتر کارشناسی ارشد، پژوهشگران و مدیران پژوهشی و فناوری برتر که توسط کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان انتخاب شده اند، معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، 25 الی 30 آذرماه به عنوان هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده است.