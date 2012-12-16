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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

در دومین روز هفته پژوهش/

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در بجنورد گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در بجنورد گشایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: در دومین روز از هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در بجنورد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه صبح یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در محل سالن کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 73 غرفه گشایش یافت.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خراسان شمالی از 26 لغایت 29 آذر ماه به مدت چهار روز و با شرکت تمامی دستگاه های اجرایی و آموزشی این استان برگزار می شود.

جعفر محمدی افزود: در این نمایشگاه دستگاههای اجرایی و آموزشی خراسان شمالی دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش می گذارند و نمایش طرحهای پژوهشی و برنامه های علمی و تحقیقاتی نهادها و دانشگاههای استان، برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی، تقدیر از اساتید و دانشجویان محقق، برپایی نشستهای دانشجویی و ... از جمله برنامه های اصلی و جانبی این نمایشگاه چهار روزه خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: اختتامیه این نمایشگاه نیز 30 آذر ماه با حضور بهرام محمدیان؛ معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، استاندار خراسان شمالی و جمعی دیگر از مسئولان استانی در محل سالن بصیرت دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این مراسم طرح های پژوهشی برتر، پایان نامه های برتر کارشناسی ارشد، پژوهشگران و مدیران پژوهشی و فناوری برتر که توسط کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان انتخاب شده اند، معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، 25 الی 30 آذرماه به عنوان هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده است.

کد مطلب 1767277

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