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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

دبیر کمیته استانی پایش کیفی پساب استان قزوین منصوب شد

دبیر کمیته استانی پایش کیفی پساب استان قزوین منصوب شد

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، طی حکمی دبیر کمیته استانی پایش کیفی پساب استان قزوین را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد شرکت آب منطقه ای قزوین مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین طی حکمی محمد محجوب کارشناس کنترل کیفی این شرکت را به عنوان دبیر کمیته استانی پایش کیفی پساب استان قزوین منصوب کرد.
 
در این حکم انتصاب آمده است: با استناد به بخشنامه شماره 87512.700 مورخ هشتم بهمن ماه 86 وزارت نیرو جنابعالی به عنوان دبیر کمیته استانی پایش کیفی پساب منصوب می شوید امیداست با تمام توان کارشناسی و با رعایت نظامنامه مرتبط با آن کمیته موفق و مؤید باشید.
 
حفظ و تضمین سلامتی افراد و تضمین یک محیط زیست پایدار، تضمین نگهداری و حفظ کیفیت آب و جلوگیری از آلودگی احتمالی آب از اهداف اصلی برنامه های حفاظت کیفی منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین محسوب می شود که با بررسی و رفع ابهامات و چالش های پیشرو پیرامون عملیاتی کردن طرح های استفاده از پساب با بهره مندی از کلیه نظرات و دیدگاه‌ها و همکاری کلیه اعضاء این کمیته با برنامه ‌ریزی و نظارت لازم برای تحقق اهداف طرح استفاده بهینه از پساب ها حاصل می شود. 
 
کد مطلب 1767279

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