خاطراتی از مولف عظیم البیان/ عظیم البیان باغ فضایل برای مفاهیم قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاتفی اخیرا اقدام به تالیف کتاب عظیم البیان در تجزیه و ترکیب قرآن همراه با فنون بلاغت و نکات ادبی و اعراب شواهد کرده است.هاتفی که 3 جلد از این کتاب نفیس و باارزش را تا سوره مائده تمام کرده است در گفتگویی صمیمی به سوالات خبرنگار مهر اینگونه جواب می دهد:

از چه زمانی شروع به تالیف این مجموعه کرده اید؟

از اوایل سال 1360 هجری شمسی تا اواخر سال 1370 توانسته ام حاصل تدریس خود در حوزه های علمیه را بر روی قرآن کریم پیاده کنم.

ویژگی هایی که این مجموعه را از دیگر مجموعه های مشابه متمایز می کند چیست؟

از ویژگی های خاص این کتاب می توان به تجزیه و ترکیب تمامی کلمات قرآن، اعراب شواهد، مطالب کمیاب قرآنی، نکات بلاغی خاص و هم چنین نکاتی چند از چندین استاد بزرگوار نظیر حاج میرزا احمد آقا مدرس، حاج میرزا علی نمروری و دیگر استادان اشاره کرد.

آیا تا کنون اقدام به چاپ این کتب کرده اید؟

بنده تاکنون نیازی به سود حاصل از فروش این کتب نداشته ام ولی در حال حاضر عدم تمکن مالی مانع اقدام من برای چاپ این کتب شده است ولی هدف من از تالیف این مجموعه بی نظیر تنها مسائل مالی نیست بلکه می خواهم بعد از مرگم اثری جاودان باقی گذارم و همچنین من خودم را در مقابل استادان و اندیشمندان این حوزه ذره ای بی مقدار می دانم تا بخواهم در مقابل ایشان قد علم کنم.

آیا قصدی برای چاپ کتب تالیف شده تان دارید؟

من در ابتدا چون یک دغدغه ذهنی داشتیم که خدا نکرده من که تلاش می کنم مجموعه ای بی نظیر تالیف کنم شاید قبلا کسی مجموعه ای بهتر از من تالیف کرده است به همین خاطر دل و دماغ زیادی برای چاپ این مجموعه از خودم نشان نمیدادم تا اینکه در ماه های اخیر با مشاوره هایی که با تعداد زیادی از فضلاء و علما داشته ام ایشان مرا به تالیف و چاپ چنین مجموعه ای تشویق کرده اند.

آیا تا کنون از علماء و اساتید دانشگاه نظری در خصوص کتاب شما ارائه داده اند؟

بله بعد از اینکه تالیف جلد اول از این مجموعه را تمام کردم و کتاب را صرفا برای راهنمایی و اظهار نظر به محضر آیت الله حجت هاشمی خراسانی تقدیم کردم که ایشان نیز نظر خودشان را پس از 37 روز مطالعه کتاب بنده حقیر بدین گونه بیان می کنند:

((فلانی، یعنی بنده حقیر کتابی تألیف نموده بنام البیان که در آن رنج فراوان کشیده و خون دل بسیار خورده، در باب تجزیه و ترکیب آیات قرآنیه با بیان وجوه معانی و بیان و بدیع و جز آنها که در باب خود کم نظیر بلکه بی نظیر است و اگر شخص منصف و انسانی غیر متعصب با دقت در او بنگرد او را باغی از فضائل بلکه ریاضی از دانش و فواصل خواهد دید که مشتمل بر فوائد عدیده و فرائد نضیده و یه گنجی از دانش و خزینهء از بینش دست یافته و بهره وافر و .....))

با کدام کتب تفسیری ، کتاب خودتان را مقایسه کرده اید؟

بنده با بسیاری از کتب تفسیری متعددی که نمی خواهم اسم آن ها را بگویم این کتاب را مقایسه کرده ام که تفاوت های زیادی با مجموعه حاضر داشته ولی امر قضاوت را بر عهده خوانندگان این مجموعه قرار می دهم تا خودشان قضاوت کنند که کدامیک از این کتب کامل تر هستند.

به غیر از تفسیر البیان آیا تالیفات دیگری هم داشته اید؟

بله، مکاسب مرحوم شیخ انصاری را به زبان عربی تلخیص کرده ام و دو کتاب با عنوان «بیش از 800 قاعده فقهی» و «نقدی بر کتاب ناله اسلام مردوخ» به زبان فارسی نوشته‌‌ام و همچنین بحمدالله توانسته ام بر بسیاری از کتب علمی به صورت مبسوط حاشیه بزنم.

حرف آخر شما با خوانندگان؟

امیدوارم خوانندگان و اساتید بزرگوار با مطالعه این کتب بتوانند به بسیاری از مطالب کمیاب قرآنی و دینی دست یابند و همچنین این مجموعه ناچیز در روز محشر بتواند حدفاصلی بین من و آتش جهنم باشد.

مصاحبه: سید مرتضی مرتضوی

عکس از:صابر علی نژاد