  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

استعفای یک نامزد انتخابات ریاست جمهور کره جنوبی

استعفای یک نامزد انتخابات ریاست جمهور کره جنوبی

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی از ادامه مبارزه انتخاباتی کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لی یونگ هی از نامزدهای چپ افراطی شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی از ادامه مبارزه به نفع احزاب مخالف دیگر کنار رفت.

بر اساس برخی نظر سنجی‌ها این سیاستمدار کره جنوبی از محبوبیت 1.6 درصدی در بین شهروندان این کشور برخوردار بود.

وی همچنین از طرفداران پر و پا قرص کره شمالی بوده است.

خانم لی در مصاحبه گفت: من برای بر آورده شدن خواسته های تمامی ملت تصمیم به کناره گیری کردم.

هم اکنون لی میون باک محافظه کار، رئیس جمهوری کره جنوبی است و دوره پنج ساله وی رو به اتمام است.

انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی سه روز دیگر در 19 دسامبر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1767291

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