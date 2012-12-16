کندی تردد در گردنه های قزوین / ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

محمد نادر محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف که از دیشب در این استان با شدت بیشتری آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و موجب کندی تردد در گردنه ها بویژه کوهین در محور قزوین، رشت، آوج و هجیب در مسیر بوئین زهرا به همدان و ساوه و قسطین لار و بهرام آباد در مسیر قزوین، الموت شده است.

وی تصریح کرد: تمامی راه های اصلی و فرعی استان قزوین با تلاش راهداران باز است و تردد در آنها جریان دارد.

استان قزوین با ده گردنه صعب العبور به طول 161کیلومتر از جمله یازده استان برفگیر و سردسیر کشور است.

ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

سرهنگ حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین هم اظهارداشت: از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ در تمامی محورهای مواصلاتی این استان جلوگیری خواهد شد.

بارش برف تا فردا در استان قزوین ادامه دارد و آنگونه که فلاح کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان می گوید: از عصر امروز ضمن کاهش دما، در گردنه ها کولاک شدید برف خواهیم داشت.

استان قزوین در مجموع بیش از شش هزار و 300 کیلومتر راه دارد که از این میزان 216 کیلومتر آن آزاد راه و 265کیلومتر آن بزرگراه است.

