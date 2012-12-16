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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

محمدزاده در گفتگو با مهر:

کندی تردد در گردنه های قزوین / ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

کندی تردد در گردنه های قزوین / ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل راه وشهرسازی استان قزوین گفت: تردد خودروها در گردنه های استان قزوین به علت کولاک و مه غلیظ به کندی صورت می گیرد.

محمد نادر محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف که از دیشب در این استان با شدت بیشتری آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و موجب کندی تردد در گردنه ها بویژه کوهین در محور قزوین، رشت، آوج و هجیب در مسیر بوئین زهرا به همدان و ساوه و قسطین لار و بهرام آباد در مسیر قزوین، الموت شده است.
 
وی تصریح کرد: تمامی راه های اصلی و فرعی استان قزوین با تلاش راهداران باز است و تردد در آنها جریان دارد.
 
استان قزوین با ده  گردنه صعب العبور به طول 161کیلومتر از جمله یازده استان برفگیر و سردسیر کشور است.
 
ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ
 
سرهنگ حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین هم اظهارداشت: از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ در تمامی محورهای مواصلاتی این استان جلوگیری خواهد شد.
 
بارش برف تا فردا در استان قزوین ادامه دارد و آنگونه که فلاح کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان می گوید: از عصر امروز ضمن کاهش دما، در گردنه ها کولاک شدید برف خواهیم داشت.
 
استان قزوین در مجموع  بیش از  شش هزار و 300 کیلومتر راه دارد که از این میزان 216 کیلومتر آن آزاد راه و 265کیلومتر آن بزرگراه است.
 
کد مطلب 1767301

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